احمد آرام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه‌ترین اثر داستانی خود با عنوان «حلزون‌های پسر» اظهار داشت: کتاب مدت زیادی است که مجوز انتشارش را دریافت کرده است اما نشر افق هنوز آن را روانه بازار کتاب نکرده است.

وی در ادامه به تالیف مجموعه داستان تازه‌ای توسط خود خبر داد و گفت: مجموعه شش داستان کوتاه را در قالب مجموعه‌ای با عنوان «اگر تکانم بدهی بیدار می‌شوم» گردآوری کرده‌ام که قصد دارم برای انتشار در اختیار نشر چشمه قرارش دهم.

به گفته آرام این داستان‌های کوتاه با تاکید روی روابط آدم‌ها و مرگ و زندگی آنها تالیف شده است و فضای بسیاری از آنها نو و متاثر از فضای مجازی است.

این نویسنده تاکید کرد: برخی از داستان‌های این مجموعه از فیس بوک به عنوان پایه برای تالیف بهره برده‌اند. در واقع برخی دیالوگ‌های من با افرادی که در این فضا حضور دارند مایه خلق این داستان‌ها شد و در نهایت فکر می‌کنم توانستم با تالیف این داستان‌ها تجربه تازه‌ای را در حیطه داستان‌نویسی داشته باشم.

آرام در ادامه از تالیف رمان تازه‌ای نیز با عنوان «جعبه سیاه ماشین تحریر» خبر داد و گفت: در این رمان سرگذشت مردی روایت می‌شود که پس از سال‌ها حضور در جبهه دچار گرفتاری‌های روحی متعددی شده که مرتبط با آدم‌هایی است که او با آنها در ارتباط بوده است. در فضای داستان این فرد ناگهان با حضور این افراد در خانه خود مواجه می‌شود و این مساله به همراه کنش‌های در پی آن فضایی وهم انگیز و در عین حال تازه را پیش روی ما قرار می‌دهد.

وی تاکید کرد: این رمان فضای تازه‌ای را در نگارش خلق کرده است و ساختار تازه‌ای به پدید آورده است جدای از این نوع شکل دهی به ساختار داستان نیز به شکلی است که هیچ جای داستان از سوی مخاطب قابل حدس و پیش بینی نیست.

به گفته این نویسنده تالیف این رمان تا اوایل سال آینده به طول خواهد انجامید.