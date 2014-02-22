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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۳۷

آمار معتادان کشور یک میلیون و 325 هزار معتاد است

آمار معتادان کشور یک میلیون و 325 هزار معتاد است

ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد تعداد معتادان کشور یک میللیون و 325 هزار معتاد است.

به گزارش خبرگزاری مهر،در پی انتشار گزارش "آمارهای متناقض از تعداد معتادان/ هشدار درباره مصرف کنندگان تفننی مواد مخدر "در خبرگزاری مهر،ستاد مبارزه با مواد مخدر با ارسال توضیحاتی گفت:در بخشی از گزارش به نقل از آقای بابک دین پرست معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی آورده شده است" براساس آخرین آمارها 3 میلیون نفر در کشور گرفتار معظل اعتیاد هستند. "

این در حالیست که همواره ایشان عنوان کرده اند یک میلیون و 325 هزار معتاد در کشور وجود دارد که با احتساب خانوار دو تا 4 نفره آنان جمعیتی بین 3 تا 6 میلیون نفر درگیر معظل اعتیاد می باشند، بنابراین اعلام رقم 3 میلیون نفر گرفتار اعتیاد، از سوی ایشان تکذیب می شود. ضمن اینکه آمار مذکور(یعنی یک میلیون و 325 هزار معتاد) آمار مورد تایید این ستاد بوده و همه معاونان و مدیران کل ستاد نیز همین آمار را تایید می کنند.

کد مطلب 2241510

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