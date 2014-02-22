آغاز به کار رنزی به عنوان نخست وزیر جدید ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رهبر جریان چپ میانه ایتالیا سکان دولت این کشور را به دست گرفت. "ماتئو رنزی" 39 ساله امروز شنبه با حضور در دفتر "جیورجیو ناپولیتانو" رئیس جمهور به عنوان نخست وزیر جدید ایتالیا سوگند یاد کرد.

در این مراسم همچنین مراسم ادای سوگند اعضای کابینه "رنزی" برگزار شد. در مراسم مذکور تمامی اعضای کابینه به جز "پیر کارلو پادوان" وزیر اقتصاد که در سفر استرالیا به سر می برد، حضور داشتند.

قرار است اعضای کابینه جدید ایتالیا برای دریافت رای اعتماد روز دوشنبه به پارلمان این کشور بروند. گفتنی است نخست وزیر جدید ایتالیا تنها چند ماه پیش از به عهده گیری این سمت به عنوان شهردار فلورانس انتخاب شده بود.