راه پله های اضطراری ساختمان ها در هنگام وقوع حریق غیر قابل استفاده هستند

علی مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلایل غیر قابل استفاده بودن این راه پله ها افزود: رفتار حریق بگونه ای است که هنگامی که در طبقه آخر ساختمان آتش سوزی اتفاق می افتد دود ناشی از حریق به سمت مجاری خروجی واحد مانند پنجره ها، درها و داکت ها حرکت می کند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت ادامه داد: اگر در طبقه دوم یک ساختمان حریق اتفاق بیافتد یکی از این مجاری خروجی دود، مسیرهای دسترسی به راه پله های اضطراری است که متاسفانه به دلیل عدم نصب درب ایزوله و مقاوم در برابر حریق، دود ناشی از حریق در آن طبقه براحتی به راه پله اضطراری نفوذ پیدا کرده و سپس به طرف بالاحرکت می کند.

عدم وجود درب های ایزوله و مقاوم حریق استاندارد در کشور

وی با تاکید بر نصب درب های ضد حریق استاندارد در ساختمان ها گفت: علی رغم تاکید مبحث سوم مقررات ملی ساختمان مبنی بر مقاومت دو ساعته درب های منتهی به راه خروج اضطراری ساختمان ها در مقابل حریق و دود، هیچگونه استاندارد مرجع و موثقی در خصوص مشخصات فنی درب های ایزوله دود و مقاوم حریق در کشور وجود ندارد و از درب های فلزی، آلومینیومی و یا چوبی که در اثر حریق براحتی آسیب می بینند در ساختمان ها استفاده می شود.

مقصودی اذعان داشت: درب های مشابه درب ایزوله دود و مقاوم حریق در درب های منتهی به پله فرارنصب می شود اما به دلیل عدم نظارت مراجع ذی صلاح و اداره کل استاندارد افراد سودجو نسبت به استفاده از ابزار یراق غیر مقاوم در برابر حرارت معمولی، برای ساخت اینگونه درب ها اقدام می کنند که در صورت وقوع حریق و رسیدن حرارت این درب ها از حالت طبیعی خارج شده، غیر قابل استفاده می شوند و در واقع می توان گفت این درب ها هیچ کدام ایزوله نیستند.

وی متذکر شد: گاهی از درب های ایزوله خارجی نیز در ساختمان ها استفاده می شود که این ها نیز به دلیل عدم وجود نظارت کافی در مبادی ورودی و عدم احراز مشخصات فنی قابل اعتماد و اطمینان نیستند.

اطفای حریق های ساختمان های آپارتمانی سخت ترین نوع عملیات های آتش نشانی است

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر رشت، اطفای حریق های ساختمان های آپارتمانی را جزء سخت ترین نوع عملیات های آتش نشانی عنوان کرد و گفت: با توجه به منحنی استاندارد رشد حریق و رفتار آتش سوزی در ساختمان های آپارتمانی در عمل اطفای حریق های آپارتمانی جزء سخت ترین نوع عملیات های آتش نشانی هستند.

وی با بیان اینکه مدت زمان قابل توجهی برای اطفای حریق در آپارتمان ها لازم است، افزود: افراد گرفتار در تله آتش و دود تنها چند ثانیه برای نجات خود وقت دارند بدین جهت اهمیت وجود راه خروج امن بر حسب مقررات موجود در کشور بر کسی پوشیده نیست و همین امروز باید مسئولان ذیربط مانند وزارت راه و شهرسازی، اداره کل استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص اقدام عاجل داشته باشند.

مقصودی بر رعایت مباحث ایمنی در آپارتمان ها تاکید کرد و یادآور شد: بحث ایمنی آپارتمان ها دغدغه آتش نشانی رشت است زیرا در صورت وقوع آتش سوزی در طبقات زیرین ، افراد ساکن در طبقات فوقانی تنها چند ثانیه برای نجات جان خود وقت دارند در حالیکه آتش نشانان بعد از چند دقیقه به محل حادثه می رسند، عدم تقارن بین ثانیه متصرفان و دقیقه آتش نشانان خطرات جانی و مالی جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

وی اشاره کرد: ایمنی اجزای ساختمان به منظور حفظ و نجات ساکنان ساختمان غیر قابل انکار و بسیار جدی و مهم است.

سلامت سیستم های اعلام حریق ساختمان ها باید کنترل شوند

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر رشت گفت: از کارافتادن سیستم اعلام حریق ساختمان ها بعد از مدت چند ماه از بهره برداری ساختمان ها، موجب می شود که متصرفان یا افراد ساکن در ساختمان هنگامی متوجه وقوع حریق شوند که دیگر زمان کافی برای فرار و خروج از ساختمان نداشته باشند.

وی تاکید کرد: کنترل سالم بودن سیستم اعلام حریق در ساختمان ها در کاهش خطرات جانی و مالی ناشی از حریق در ساختمان ها تاثیر گذار است.