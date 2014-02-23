توسعه واحدهای آموزشی داوطلبان مقطع سیکل حوزه های خواهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد احمدی با بیان اینکه اکثر واحدهای حووزی خواهران سطح کشور متقاضیان را با مدرک تحصیلی دیپلم جذب میکنند، گفت: تعدادی از مدارس علمیه نیز داوطلبان ورود به حوزههای علمیه خواهران را با مدرک سیکل جذب میکنند.
وی با اشاره به اینکه در سال تحصیلی 94-93 تعداد 17 واحد آموزشی در سطح کشور از داوطلبان دارای مدرک سیکل ثبت نام میکنند، افزود: واحدهای آموزشی مستقر در شهرهای دزفول، سمنان، دامغان، یزد، تهران و کرمان در سال تحصیلی جدید به لیست واحدهای آموزشی مقطع سیکل افزوده شدهاند.
مدیر پذیرش و سنجش حوزههای علمیه خواهران با اشاره به اینکه پذیرش سراسری حوزههای علمیه خواهران از 26 بهمن آغاز شده و تا 10 اسفند ادامه خواهد داشت، اضافه کرد: ثبت نام در حوزههای علمیه خواهران از طریق پایگاه اینترنتی www.whc.ir انجام میشود.
وی تعداد واحدهای آموزشی حوزوی که داوطلبان برای تحصیل در آنها پذیرش میشوند را حدود 400 واحد ذکر کرد و ادامه داد: پذیرش در مقطع سطح دو (کارشناسی) در شیوههای حضوری شامل تماموقت و پارهوقت و نیمهحضوری صورت میپذیرد.
حجتالاسلام احمدی سنوات تحصیل در مقطع سطح دو ویژه کسانی که با مدرک دپیلم وارد حوزههای علمیه خواهران میشوند، 5 سال و برای کسانی که با مدرک سیکل وارد حوزه میشوند را 7 سال ذکر کرد.
وی با بیان اینکه پذیرش داوطلبان در حوزههای علمیه خواهران بدون آزمون ورودی انجام میشود، افزود: دفترچه راهنمای ثبت نام در حوزههای علمیه خواهران در پایگاه اینترنتی www.whc.ir قرار گرفته است.
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