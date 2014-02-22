توسعه فرهنگ بسیجی بزرگترین ضربه را به دشمنان وارد می سازد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هامون محمدی ظهر شنبه در جمع بسیجیان استان افزود: جنگ فرهنگی از حربه های راهبردی دشمنان برای براندازی نظام، انقلاب و گمراهی جوانان است.

وی همچنین اظهارداشت: دشمنان با ایجاد جنگ فرهنگی و گسترش شبکه های ماهواره ای و اینترنتی هزینه های زیادی صرف رواج بی بند و باری میان جوانان کرده اند.

فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: بسیج و توسعه فرهنگ بسیجی در جامعه بزرگترین ضربه را به دشمنان وارد و نقشه شوم آنان را نقش بر آب خواهد کرد.

وی افزود: دشمن باید بداند جوانان این مرز و بوم مسیر درست و مبتنی بر فرهنگ اسلامی را به خوبی می شناسند و فریب دشمنان را نمی خورند.

سردار محمدی اذعان داشت: دشمن با هجوم گسترده رسانه ای و نیز فیلم ها، موسیقی های مبتذل، توزیع انبوه مواد مخدر و ترویج شبکه های ماهواره ای تلاش دارد در راستای فهم حقیقت اسلام به جامعه مانع ایجاد کند.

وی بر لزوم ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد و اظهارداشت: این فریضه عاشورایی رسالت خطیری است که بر عهده همه مردم قرار دارد.

فرمانده سپاه قدس گیلان اظهار داشت: با ترویج این فریضه بسیاری از اهداف شوم و تهاجمات فرهنگی دشمنان خنثی خواهد شد.