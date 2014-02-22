تظاهرات ضد دولتی در روسیه به خشونت کشیده شد/ 200 نفر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی مطرح شدن اتهاماتی همچون شرکت در تظاهرات گسترده و حمله به پلیس در جریان اعتراضات علیه هشت نفر از معترضان به سیاست های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیش از شروع سومین دوره ریاست جمهوری پوتین در سال 2012، رسانه ها گزارش دادند که تظاهرات ضد دولتی در روسیه به خشونت کشیده شد و پلیس 200 معترض را در نزدیکی دادگاه ناحیه زاموسکوورتسکی در مسکو بازداشت کرد.



در ادامه این گزارش آمده است پلیس به هزار نفر از حامیان فعالان سیاسی که مقابل این دادگاه تجمع کرده بودند، اجازه ورود به دادگاه نداد و افرادی را که پوستر یا پرچم در دست داشته یا شعار علیه پوتین سر می دادند، بازداشت کرد.



آلکسی ناوالنی رهبر مخالفان دولت روسیه و دو عضو تازه ‌آزاد شده گروه موسیقی دختران روسیه از جمله افراد شرکت کننده در این تظاهرات بودند که در اعتراض به حکم حبس تا سقف شش سال برای متهمان مقابل دادگاه تجمع کرده بودند.



همزمان با برگزاری بازیهای المپیک زمستانی سوچی، عفو بین‌ الملل این احکام علیه معترضان را "بی‌ عدالتی محض" خوانده و خواستار آزادی معترضان شده است.