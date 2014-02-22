تحرکات سلیم الجبوری و حیدر الملا در اروپا خدمتی به داعش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، علی العلاق عضو ائتلاف دولت قانون با اشاره به حضور حیدر الملا و سلیم الجبوری از شخصیت های سیاسی عراقی در بروکسل آن را اقدامی در راستای خدمت به دشمنان عراق و گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام دانست.
وی افزود: مواضع خائنانه و ننگ آور حیدر الملا و سلیم الجبوری در بروکسل و تحرکات کاذب آنها علیه ملت و دولت عراق محکوم است.
العلاق تاکید کرد: این اقدامات به نفع دشمنان عراق،داعش و تروریسم و دفاع از تروریست ها و جنایتکاران و نقض آشکار مظلومان و قربانیان اقدامات تروریستی است.
این در حالی است که چندی قبل استرون استیونسون رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا از برگزاری نشستی با حضور برخی شخصیت های سیاسی و دینی برجسته عراقی در مقر پارلمان اروپا در بروکسل خبر داده بود.
سلیم الجبوری رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان عراق ریاست هیئتی را به پارلمان اروپا بر عهده داشت و در نشستی با حضور استرون استیونسون که مواضعی در حمایت از گروهک منافقین دارد مشارکت کرده بود.
شایان ذکر است که استرون استیونسون مواضع در حمایت از گروهک منافقین دارد.
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