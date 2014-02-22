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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۴۳

عضو ائتلاف دولت قانون عراق:

تحرکات سلیم الجبوری و حیدر الملا در اروپا خدمتی به داعش است

تحرکات سلیم الجبوری و حیدر الملا در اروپا خدمتی به داعش است

یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون عراق با اشاره به مشارکت دو تن از شخصیت های سیاسی عراقی در نشستی با حضور استرون استیونسون رئیس هیئت عراق در پارلمان اروپا که مواضعی همسو با گروهک منافقین دارد این اقدام را خیانت به ملت و دولت عراق و خدمت به داعش و تروریسم دانست.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، علی العلاق عضو ائتلاف دولت قانون با اشاره به حضور حیدر الملا و سلیم الجبوری از شخصیت های سیاسی عراقی در بروکسل آن را اقدامی در راستای خدمت به دشمنان عراق و گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام دانست.

وی افزود: مواضع خائنانه و ننگ آور حیدر الملا و سلیم الجبوری در بروکسل و تحرکات کاذب آنها علیه ملت و دولت عراق محکوم است.

العلاق تاکید کرد: این اقدامات به نفع دشمنان عراق،داعش و تروریسم و دفاع از تروریست ها و جنایتکاران و نقض آشکار مظلومان و قربانیان اقدامات تروریستی است.

این در حالی است که چندی قبل استرون استیونسون رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا از برگزاری نشستی با حضور برخی شخصیت های سیاسی و دینی برجسته عراقی در مقر پارلمان اروپا در بروکسل خبر داده بود.

سلیم الجبوری رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان عراق ریاست هیئتی را به پارلمان اروپا بر عهده داشت و در نشستی با حضور استرون استیونسون که مواضعی در حمایت از گروهک منافقین دارد مشارکت کرده بود.

شایان ذکر است که استرون استیونسون مواضع در حمایت از گروهک منافقین دارد.

 

 

کد مطلب 2241543

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