تحرکات سلیم الجبوری و حیدر الملا در اروپا خدمتی به داعش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، علی العلاق عضو ائتلاف دولت قانون با اشاره به حضور حیدر الملا و سلیم الجبوری از شخصیت های سیاسی عراقی در بروکسل آن را اقدامی در راستای خدمت به دشمنان عراق و گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام دانست.

وی افزود: مواضع خائنانه و ننگ آور حیدر الملا و سلیم الجبوری در بروکسل و تحرکات کاذب آنها علیه ملت و دولت عراق محکوم است.

العلاق تاکید کرد: این اقدامات به نفع دشمنان عراق،داعش و تروریسم و دفاع از تروریست ها و جنایتکاران و نقض آشکار مظلومان و قربانیان اقدامات تروریستی است.

این در حالی است که چندی قبل استرون استیونسون رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا از برگزاری نشستی با حضور برخی شخصیت های سیاسی و دینی برجسته عراقی در مقر پارلمان اروپا در بروکسل خبر داده بود.

سلیم الجبوری رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان عراق ریاست هیئتی را به پارلمان اروپا بر عهده داشت و در نشستی با حضور استرون استیونسون که مواضعی در حمایت از گروهک منافقین دارد مشارکت کرده بود.

شایان ذکر است که استرون استیونسون مواضع در حمایت از گروهک منافقین دارد.