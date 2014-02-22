مورینیو را دوست دارم اما می خواهم در اینتر بمانم

به گزارش خبرگزاری مهر، ژوزه مورینیو سرمربی چلسی اخیرا از علاقه خود به جذب خاویر زانتی هافبک 40 ساله باشگاه اینتر خبر داده بود و اعلام کرد قصد دارد او را به عنوان مربی – بازیکن به خدمت بگیرد.

اما زانتی در مصاحبه ای در این مورد گفت: راستش، من رابطه بسیار خوبی با مورینیو دارم، ما هر چند وقت یک بار با هم حرف می زنیم اما هیچوقت تا به حال در مورد این مسائل با هم حرف نزده ایم. هواداران اینتر می دانند چه احساسی نسبت به پیراهن این تیم دارم. همیشه گفته ام، اینتر تمام زندگی من است و می خواهم در این تیم بمانم.