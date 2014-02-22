  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۳ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰:۰۸

خاویر زانتی:

مورینیو را دوست دارم اما می خواهم در اینتر بمانم

مورینیو را دوست دارم اما می خواهم در اینتر بمانم

خاویر زانتی کاپیتان 40 ساله اینتر با رد پیشنهاد ژوزه مورینیو اعلام کرد می خواهد در اینتر بماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژوزه مورینیو سرمربی چلسی اخیرا از علاقه خود به جذب خاویر زانتی هافبک 40 ساله باشگاه اینتر خبر داده بود و اعلام کرد قصد دارد او را به عنوان مربی – بازیکن به خدمت بگیرد.

اما زانتی در مصاحبه ای در این مورد گفت: راستش، من رابطه بسیار خوبی با مورینیو دارم، ما هر چند وقت یک بار با هم حرف می زنیم اما هیچوقت تا به حال در مورد این مسائل با هم حرف نزده ایم. هواداران اینتر می دانند چه احساسی نسبت به پیراهن این تیم دارم. همیشه گفته ام، اینتر تمام زندگی من است و می خواهم در این تیم بمانم.

کد مطلب 2241544

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها