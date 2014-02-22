ازدواج های فامیلی عامل عمده ی شیوع بیماری فنیل کتونوری در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن رشيد پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: افراد مبتلا به فنیل کتونوری، بالاترین محدودیت را در خوردن و آشامیدن دارند، به طوري كه آنها از خوردن نان، شیر، برنج، انواع لبنیات، گوشت، مرغ، تخم مرغ، ماهی، حبوبات و انواع تنقلات محرومند.

وی بیان داشت: افرادی که ازدواج فامیلی داشته اند، فرزندشان به عقب ماندگی ذهنی یا نوعی معلولیت دچار است و كساني كه قصد ازدواج دارند، باید در صورت تمایل به ازدواج فامیلی، آزمایش و مشاوره ی ژنتیکی انجام دهند.

رشید پور افزود: آزمايش فنيل كتونوري در بدو تولد نوزادان ضروري است و در 10 ماهه اخير تعداد چهارهزار و 885 نوزاد مورد آزمايش فنيل كتونوري قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: از اين تعداد، 13 مورد مشكوك به این بیماری بودند بعد از آزمايش نهايي تشخيص سرمي يك مورد از اين افراد مبتلا به بیماری بود.

این کارشناس مبارزه با بیماریها اظهار داشت: آزمايش بيماري فنيل كتونوري، در بدو تولد و سه تا پنج روزه با چند قطره خون که از پاشنه پای نوزاد گرفته می‌شود، شناسايي می شود.