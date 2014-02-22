6000 میلیارد تومان هزینه بیماران سرطانی/ مرگ 11 هزار سیگاری در سال

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر سیاری در هفتاد و ششمین اجلاس رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفت: مرگ بدترین حادثه برای هر خانواده است، بنابراین افزایش امید به زندگی و جلوگیری از مرگ های نابهنگام مهم ترین وظیفه ماست.

وی افزود: مدیریت عوامل خطر، ارتقای سبک زندگی، ارتقای همکاریهای بین بخشی و آگاهی بخشی و توانمندسازی مردم بسیار مهم هستند.

سیاری ادامه داد: تامین مالی سلامت با همکاری نظام پرداخت بیمه ها، سازماندهی مقررات و دستورالعملها، ایجاد تغییر در رفتار مردم و سبک زندگی، ارتقای کیفیت و کمیت دسترسی مردم به خدمات بهداشتی را سرلوحه کارهایتان قرار دهید.



وی بیان داشت: همانطور که رئیس جمهور گفتند توجه به بهداشت موجب ایجاد هزینه کمتر و بازدهی بیشتر می شود.

سیاری گفت: از 380 هزار مرگ در سال 90 بالغ بر 92 هراز مرگ یعنی 25 درصد مربوط به سکته های قلبی، 43 هزار مرگ یعنی 13 درصد سکته مغزی، 31 هزار مرگ یعنی 7 درصد مربوط به حوادث و 30 هزار مرگ مربوط به سرطان ها بوده است.

وی با اشاره به مخاطره انگیز بودن سیمای مرگ در کشور گفت: متاسفانه گروه سنی 15 تا 49 سال بیشترین تعداد مرگها را داشته اند.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: 10 درصد از مرگها مربوط به افزایش بیماریهای غیرواگیر بوده است که سیمای این مرگها نشان می دهد سالانه کشور بر اثر این مرگها با 5 درصد کاهش اقتصادی مواجه می شود.

سیاری افزود: بار مالی ناشی از مرگ و میر و بیماریها در سال 82 بالغ بر 16 میلیارد دلار بوده است که برابر با 13 درصد از تولید ناخالص ملی کشور است.

وی افزود: سالانه 2 هزار میلیارد تومان هزینه درمان بیماران سرطانی می شود که با جمع هزینه های غیرمستقیم درمان سرطانها که بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان است، رقمی حدود 8 هزار میلیارد تومان هزینه سرطانها می شود.

سیاری بیان داشت: این در حالی است که 40 درصد از سرطانها قابل پیشگیری هستند.

معاون بهداشت اظهار داشت: تحرک ناکافی، سیگار کشیدن، دیابت، آلودگی هوا، کلسترول بالا، خطرات شغلی و مصرف مواد مخدر از جمله مهم ترین ریسک فاکتورهای فعلی سلامت در کشور هستند.

سیاری افزود: 5 میلیون سیگاری داریم که سالانه 11 هزار نفر از آنان فوت می کنند.



وی با اشاره به کم تحرکی 18 میلیون ایرانی از چاق بودن و اضافه وزن داشتن 24 میلیون نفر دیگر در کشور نام برد و گفت: تاسف برانگیزتر این است که در عین چاقی 24 میلیون ایرانی به 20 درصد از جمعیت کشور غذای کافی نمی رسد.

سیاری افزود: با کارشناسی های انجام شده درصدد هستیم خدمات بهداشتی و مراقبتهای اولیه را برای 8 تا 10 میلیون جمعیت حاشیه نشین کلانشهرها ایجاد کنیم.

وی بیان داشت: 2700 پزشک در روستاها کم داریم و با همت شما روسای دانشگاه ها با اختصاص 34 میلیارد تومان تاکنون توانسته ایم 1000 پزشک جذب روستاها کنیم.

سیاری بیان داشت: بهبود تجهیزات و ارتقای شبکه بهداشتی یکی از برنامه های اعلام شده از سوی وزیر بهداشت بوده است که ما هم به جدیت پیگیر آن هستیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: هم اکنون 5600 بهورز کم داریم که باید تربیت شوند. زیرا از این پس بهورز زیر دیپلم استخدام نخواهد شد و همه بهورزان باید تا فوق دیپلم آموزش ببینند.

وی با اشاره به اینکه دانشگاهها و هیئت امنای آنان نباید از اعتبارات بخش بهداشت برای سایر ردیف ها هزینه کنند، گفت: تضعیف بخش بهداشت موجب ایجاد خسارت برای کشور است و روسای دانشگاه ها باید این بخش را تقویت کنند.

سیاری افزود: اجرای برنامه پزشک خانواده در دو استان فارس و مازندران دستاوردهایی برای نظام سلامت به همراه داشته است.

وی ادامه داد: آسیب شناسی برنامه پزشک خانواده انجام شده است و نارضایتمندی مردم و پزشکان و همچنین ضعف در سطوح سه گانه این برنامه احصا شده است.

سیاری به همدلی میان معاونان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت مدیریت وزیر بهداشت اشاره کرد و گفت: روسای دانشگاه ها نیز به همین ترتیب عمل کنند تا کارها پیش برود.

معاون وزیر بهداشت غربالگری عوامل خطر، غربالگری بیماری های روان، رفع همپوشانی برنامه ها، اصلاح برنامه های قدیمی، ارزشیابی هر برنامه، احصای شاخص های بهداشتی در هر شهرستان و دستیابی به اطلاعات موثق بهداشتی را سایر وظایف روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور برشمرد و گفت: متاسفانه 21 تا 23 درصد مردم مشکلات ناشی از بیماری های روانی دارند که کمتر به آن ها توجه شده است.



سیاری با اشاره به اهمیت برنامه افزایش جمعیت کشور گفت: اگر هیچ کاری نکنیم ولی بتوانیم سن ازدواج خانم ها را دو سال کاهش داده و از سقط 250 هزار نوزاد و مرده زایی 100 هزار نوزاد دیگر جلوگیری کنیم مسئله جمعیت کشور حل می شود.

وی افزود: اوایل انقلاب رشد جمعیت در خانوارها 6.8 فرزند بود و در این سالها به 1.5 درصد رسید و الان باید ابتدا به 2.1 فرزند و سپس به 2.5 فرزند برای هر خانوار برسد.

سیاری بیان داشت: با برنامه ریزی های انجام شده مقرر شده است برنامه های جدیدی برای تمام روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت که بالغ بر 23 میلیون جمعیت ایرانی در آنجا ساکن اند ایجاد شود.



وی افزود: الگوی کامل بازطراحی شده مراقبتهای اولیه بهداشتی در 31 شهرستان کشور که جمعیت 5 میلیون نفر را در خود دارند، ایجاد می شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در پایان گفت: انتظار من از شما روسای دانشگاهها این است که طرح ملی سلامت، الگوی بازطراحی شده نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی، حضور موثر در شورای برنامه ریزی استانها، اجرا و نظارت برنامه خدمات سلامت برای حاشیه نشینان شهرها، تدوین برنامه عملیاتی سال 93 و اجرای آن تا سطح شهرستانها، همکاری در توانمندسازی مدیران و کارشناسان بهداشتی و استقرار نظام نوین خدمت را در استان خود مورد توجه ویژه قرار دهید.