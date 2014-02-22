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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۵۳

صمدی:

26 میلیون و 470 هزار و 296 سهم در بورس همدان مبادله شد

26 میلیون و 470 هزار و 296 سهم در بورس همدان مبادله شد

همدان – خبرگزاری مهر: مدیرعامل بورس منطقه ای همدان گفت: هفته گذشته 26 میلیون و 470 هزار و 296 سهم در بورس همدان مبادله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صمدی اظهار داشت: در هفته گذشته تعداد 26 میلیون و 470 هزار و 296 سهم به ارزش 110 میلیارد و 9 ميليون و 895 هزار و 775 ريال در بورس منطقه‌اي همدان مبادله شد.

مدیرعامل بورس منطقه ای همدان اظهار داشت: از مجموع سهام مبادله شده 29 درصد مربوط به خريد سهام و 71 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

صمدی اضافه کرد: اين تعداد سهام متعلق به 167 شركت است و اين هفته در بورس منطقه‌اي همدان 84 كد معاملاتي جديد ايجاد شد .

 صمدی گفت: شاخص كل قيمت در هفته گذشته معادل 80 هزار و 986 واحد بود كه نسبت به هفته گذشته، 1849 واحد افزایش يافت.

کد مطلب 2241553

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