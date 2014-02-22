اعلام محور مذاکرات کرزای در سریلانکا/ هشدار مک کریستال درباره احتمال تبدیل افغانستان به عراق دوم

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه داون در گزارشی نوشت: همزمان با رای‌ گیری کنگره آمریکا درباره حضور شماری از نیروها در افغانستان پس از سال 2014، ژنرال استنلی مک کریستال فرمانده سابق نیروهای ناتو و آمریکا در کابل در گفتگو با شبکه خبری سی. بی. اس هشدار داد در صورت خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان تا پایان سال جاری، احتمال تبدیل شدن افغانستان به مناطق جنگی همچون عراق وجود دارد.



ژنرال استنلی مک کریستال در ادامه احتمال تبدیل شدن افغانستان به پایگاهی برای تروریسم پس از خروج نیروهای آمریکایی را دور از ذهن توصیف نکرد و در توجیه تداوم اشغالگری آمریکا خواستار ادامه حضور ایالات متحده در افغانستان با هدف مقابله با این تهدیدها شد.



این اظهارات درحالیست که تنش های زیادی بر سر امضای توافقنامه راهبردی وجود دارد و کرزای پیش شرط امضای پیمان راهبردی با واشنگتن را پایان حملات به منازل مسکونی، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، ایجاد صلح و ثباتی پایدار در افغانستان و سپردن زندانیان گوانتانامو به دولت عنوان کرده است.



شورای امنیت ملی افغانستان نیز چنین اقدام آمریکا را در تضاد با تعهدات قبلی این کشور و با هدف تحت فشار قرار دادن کابل برای امضای پیمان راهبردی با واشنگتن عنوان کرده است که در صورت امضای آن نیروهای آمریکایی می توانند حتی پس از سال آتی در این کشور باقی بمانند.

احتمال تبدیل افغانستان به پناهگاه تروریست ها



روزنامه دیلی نیز با اشاره به نتایج موسسه تحقیقات سی‌ ان‌ ان که به درخواست کنگره آمریکا انجام شده است، از احتمال تبدیل شدن افغانستان به پناهگاهی برای تروریست ها پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور جنگ زده در پایان‌ سال جاری میلادی و افزایش تلاش طالبان برای تسلط بر کابل خبر داد.

سفر کرزای به سریلانکا



خبر دیگر اینکه حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان فردا یکشنبه کابل را به مقصد کلمبو ترک می کند تا در سفر سه روزه به این کشور علاوه بر گفتگو درباره گسترش روابط میان افغانستان و سریلانکا، سفارت افغانستان در این کشور را نیز افتتاح کند.

بازداشت 21 عضو طالبان/ پنج شبه نظامی کشته و زخمی شدند



وزارت کشور افغانستان امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان عملیات پلیس افغانستان با حمایت ارتش در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور چهار عضو طالبان کشته و 21 فرد دیگر بازداشت شدند.



پلیس افغانستان این عملیات ها را در ولایت های ننگرهار، قندهار، پکتیکا، فراه، نیمروز انجام داد که در جریان آن یک عضو طالبان زخمی شد.



پلیس افغانستان همچنین شماری از تسلیحات طالبان را کشف و ضبط کرد، این درحالیست که سرکردگان طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.

حمله طالبان به ایست بازرسی در هرات/ هشت نفر کشته و زخمی شدند



خبر دیگر اینکه در جریان حمله طالبان به یک ایست بازرسی در ولایت هرات در غرب کابل پنج نفر کشته و سه فرد دیگر زخمی شدند.

انفجار در ولایت قندوز

همچنین بر اثر برخورد یک ون پلیس با یک بمب کنار جاده ای در ولایت قندوز در شمال افغانستان دو پلیس افغانی کشته و سه فرد دیگر زخمی شدند.

تنش در روابط کابل و اسلام آباد



خبر دیگر اینکه افغانستان امروز شنبه ادعای پاکستان را در خصوص کشته شدن 23 نیروی پاکستانی در خاک افغانستان رد کرد.