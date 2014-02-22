ایران وضعیت بحرانی در خودکشی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام خرازی‌ها ظهر شنبه در کارگاه "بازنمایی سلامت محور خبر خودکشی در رسانه" افزود:امروزه رسانه های عمومی نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی ایفا می کنند.

وی اظهار داشت: خودکشی یکی از روشهای دردناک خاتمه دادن به زندگی فرد است و در این راستا روش های گزارش خودکشی در رسانه ها می تواند در سوق دادن افراد مستعد به خود کشی به چنین اقدامی بسیار موثر باشد.

رئیس گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم‌پزشکی تهران گفت: نتایج تحقیقیات نشان می دهد که گزارش خودکشی در صدا و سیما میزان خودکشی را تا 10 روز پس از گزارش افزایش می دهد.

خرازی ها تاکید کرد: رسانه نقش به ‌سزایی در امر خودکشی دارد چرا که با انتشار یک خبر در این زمینه، رسانه می‎تواند افراد را از مرحله تردید به یقین برساند.

وی افزود: در انعکاس خبر خودکشی استفاده از واژه‎های موفقیت‎آمیز، ناموفق، شانس اشتباه بوده و بهتر است از کلماتی همچون اقدام به خودکشی، خودکشی منجر به مرگ استفاده شود.

رییس گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم‌پزشکی تهران تصریح کرد: موضوع خودکشی در سه حوزه اساسی مطبوعات، سینما و ادبیات مطرح می‌شود که هر یک در حوزه کاری خود حایز اهمیت می‎باشند.

خرازی ها افزود: خودکشی دارای سه مرحله قبل از خودکشی، حین خودکشی و بعد از خودکشی است.

وی، در ادامه یادآورشد: در رسانه‎ها لازم است که تبعات خودکشی نیز نشان داده شود و یا اینکه با یک مشاور در این راستا مشورت شود.



رییس گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم‌پزشکی تهران گفت: رسانه ها می توانند در پیشگیری ار خود کشی موثر واقع شوند.

خرازی ها ادامه داد: رسانه ها نباید از خود کشی به عنوان روشی برای سازگاری با مشکلات فردی مانند ورشکستگی، شکست عشقی و یا تحصیلی نام برد و همچنین در گزارش مربوط به خود کشی باید به اثرات سوء آن در اقوام فرد خودکش از نظر روانشناختی نام برد.