شباهت عملکرد یک شهردار و محتویات داخل لیوان/ شهردارانی که "جاده صاف کن" بودند

به گزارش خبرنگار مهر، ترک محل برگزاری مراسم معارفه شهردار خرم آباد از سوی اعضای شورای شهر یکی از حاشیه های این مراسم بود به طوریکه اکثر اعضای شورای شهر خرم آباد به دلیل آنچه نبودن جا برای نشستن عنوان شد محل سالن همایشهای استانداری لرستان را ترک کردند.

سرپا ایستادن برخی از حاضران و همچنین خبرنگاران موجب گلایه هایی در زمینه انتخاب سالن استانداری برای برگزاری این همایش شد که البته استاندار لرستان به این موارد پاسخ داد.

هوشنگ بازوند گفت: تقاضا این بود که معارفه در این سالن انجام شود که علت آن این بود که استانداری و شهرداری عضو یک خانواده هستند و از دیرباز هم همین گونه بوده است، هر چند که قانون برخی از اختیارات دولت را به شهرداری واگذار کرده ولی این دو مجموعه از هم جدا نیستند.

وی با اشاره تلویحی به ترک سالن از سوی برخی از اعضای شورای شهر به دلیل نبود جا، ادامه داد: تعدادی در مراسم امروز جا گیرشان نیامد که باید این موضوع مدیریت می شد تا این مشکلات به وجود نیاید.

سخنرانی سرپرست قبلی شهرداری خرم آباد نیز در این مراسم دارای نکات جالبی بود تا یحیی عیدی بیرانوند صحبتهای خود را اینگونه شروع کند: با اقداماتی که طی چند وقت گذشته انجام دادیم نگذاشتیم احساس شود که شهرداری به سمت "فشل" شدن پیش رفته است.

وی با بیان اینکه من و شهردار قبلی خرم آباد در حقیقت "جاده صاف" کن بودیم و مسیر را برای توسعه و پیشرفت شهر برای شهردار جدید آماده کردیم ادامه داد: در این راستا با توجه به عملکرد مطلوب استاندار لرستان برای توسعه و عمران استان وظیفه شهردار جدید مضاعف شده و بی انصافی است که شهرداری کوتاهی کند.

سرپرست سابق شهرداری خرم آباد ادامه داد: اگر کسی به این اتحاد و هماهنگی که برای توسعه استان ایجاد شده لطمه ای وارد کند مدیون استان و شهر خرم آباد خواهد بود.

شهردار قبلی خرم آباد نیز در این مراسم با بیان اینکه من 20 ماه به لطف خدا و اعضای شورای شهر سوم توفیق خدمتگذاری به مردم شهر خرم آباد را داشتم گفت: اعتقاد دارم که عملکرد شهردار مانند محتویات داخل یک لیوان است و زود خود را نشان می دهد.

هرمز نصیری ادامه داد: زلال و کدر بودن آن را مردم می بینند و خودشان در مورد عملکرد شهردار قضاوت می کنند.

وی با بیان اینکه ابتدا شرط رضایت خداوند و بعد رضایت مردم برای من ملاک بوده و اگر کمک های خداوند نبود به طور حتم توفیقی هم در شهرداری خرم آباد حاصل نمی شد گفت: همچنین از حمایتهای نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد که به واقع حامی ویژه شهرداری خرم آباد بودند تشکر می کنم.

شهردار سابق خرم آباد در پایان سخنان خود از کارکنان شهرداری حلالیت طلبید و گفت: اگر گاهی اوقات تندی با آنها داشتم به خاطر مسائل کاری بوده است.

هرمز نصیری پس از ارائه سخنرانی خود، سالن برگزاری مراسم معارفه را ترک کرد تا هنگام تجلیل از خدمات وی در سالن حضور نداشته باشد. در این راستا پس از اعلام نام وی در پایان مراسم مسئول روابط عمومی شهرداری خرم آباد به نیابت از هرمز نصیری هدیه وی را دریافت کرد.

محمد حسین پور یکی از اعضای شورای شهر خرم آباد نیز در این مراسم با عذر خواهی از مردم به دلیل انتخاب دیرهنگام شهردار خرم آباد از سوی اعضای شورای شهر گفت: با این وجود خوشحالم که در کار شهرداری خرم آباد خللی پیش نیامد و روند رو به توسعه را در شهرداری شاهد بودیم.

یکی دیگر از حاشیه های این مراسم پخش کلیپی از عملکرد شهردار سابق خرم آباد و همچنین سرپرست قبلی شهرداری خرم آباد بود که در پایان آن مجری برنامه با اشاره به تصاویر "لودری" که در کلیپ مدام مشغول تخریب و خاکبرداری بود، به شوخی گفت که ما آنچه که در این کلیپ دیدم همه تخریب بود که با این تفاسیر حتما توسعه و آبادانی به دست شهردار جدید اتفاق خواهد افتاد.