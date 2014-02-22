 اعتراض انجمن حامیان شهر بدون مانع به شرکت آب و فاضلاب/ مشهد برای تردد افراد کم توان نا ایمن است

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه 30 بهمن طی تماس شهروندان به فوریت‌های امدادی خبر از سقوط مرد نابینای 50 ساله ای در چاه شش متری طرح جمع آوری فاضلاب در خیابان قرنی 16 مشهد داده شد.

مصدوم که دچار شوک و شکستگی در اندام‌هایش شده بود، توسط ماموران اورژانس 115 به مرکز درمانی انتقال یافت.

مدیر عامل انجمن حامیان شهر بدون مانع در پی اعتراض به این حادثه و عدم توجه پیمانکار مربوطه به تدابیر ایمنی برای حفر آن در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: سقوط فرد نابینا در چاه طرح جمع آوری فاضلاب شهری واقع در بلوار شهید قرنی مشهد و مصدومیت وی واقعه ای دلخراش بود.

کلانشهر مشهد برای تردد افراد کم توان نا ایمن است

حمید حسینی ابراز کرد: این واقعه بار دیگر به مسئولان و متولیان امور عمرانی این شهر یادآوری می کند که کلانشهر مذهبی مشهد برای تردد افراد کم توان و معلول به ویژه نابینایان شهری نا ایمن است.

وی ادامه داد: اهمال کاری و کوتاهی در نظارت مناسب و کارآمد اداره ایمنی شرکت آب و فاضلاب مشهد، این ضربه روحی و روانی را به پیکره قشر کم بینایان، نابینایان و خانواده های آنان وارد کرده و این باور را تقویت می کند که حضور در جامعه و مشارکت در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بسیار مخاطره آمیز است.

حسینی با بیان اینکه این گونه حوادث برای این قشر آسیب پذیر آنها را از فعالیت های اجتماعی محروم و باعث خانه نشینی آنها می شود ادامه داد: در حالیکه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه افراد اعم از مرد و زن حق بهره مندی از امکانات و خدمات را دارند.

تدابیر درست ایمنی برای چاه های مذکور حتی بعد از حادثه در نظر گرفته نشده است

وی ابراز کرد: طبق ماده دو قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و سیاست های کلی نظام در بخش شهرسازی رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان را در فضاهای شهری الزامی می کند.

مدیر عامل انجمن حامیان شهر بدون مانع همچنین افزود: طبق مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، تحت عنوان حفاظت و کار در حین اجرا، رعایت ایمنی و نصب حفاظ های محکم و مناسب را در چاه های آب و فاضلاب الزامی کرده است، این در حالی است که طبق بازدید از سوی مسئولان این انجمن حتی پس از وقوع حادثه تدابیر درست ایمنی برای چاه های مذکور در نظر گرفته نشده است.

وی اظهار کرد: انجمن حامیان شهر بدون مانع که با هدف پیگیری تسهیل دسترسی به امکانات و خدمات شهری برای معلولان و جانبازان تأسیس شده، انتظار دارد ضمن برخورد جدی با پیمانکاران و دست اندرکاران متخلف، قوانین مربوطه را در برنامه ها و پروژه های ارائه خدمات به شهروندان رعایت کند تا در آینده شاهد حوادث اینچنینی برای معلولان نباشیم.