ایران در حال جنگ اقتصادی است/کارآفرینی محور اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی زاهدی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان راور بر اهمیت توجه به اقتصاد مقاومتی در جامعه تاکید کرد.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب پیرامون اقتصاد مقاومتی در جامعه تصریح کرد: این گفتمان باید از حالت حرف خارج شده و عملیاتی شود.

محور اقتصاد مقاومتی کارآفرینی و اشتغال مولد است

زاهدی، گفتمان اقتصاد مقاومتی را در جهان بی سابقه توصیف کرد و افزود: محور این گفتمان اشتغال مولد، ارزش افزوده و کارآفرینی در جامعه است.

محور فعالیت دانشگاه های علمی و کاربردی توجه به اقتصاد مقاومتی است

وی که در مراسم افتتاح دانشگاه علمی وکاربردی مهارت شهرستان راور نیز شرکت کرده بود با اشاره به اهمیت مهارت آموزی در جامعه تصریح کرد: محور فعالیت های دانشگاه علمی و کاربردی توجه به اقتصاد مقاومتی در جامعه است.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان، فراگیر کردن گفتمان اقتصاد مقاومتی در جامعه را وظیفه همه مردم و مسئولان عنوان کرد و افزود: امروز همه باید تلاش کنیم تا با استفاده از ظرفیت های داخلی مشکلات را حل کنیم.

امروز کشور در حال جنگ اقتصادی است

وی ادامه داد: ما امروز در حال جنگ اقتصادی در کشور هستیم و دشمنان ما تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا با تمام امکانات و ظرفیت های خود به انقلاب ایران از طریق تحریم و فشارهای اقتصادی ضربه بزنند.

زاهدی، بر رصد دشمنان در سطح بین المللی در این جنگ اقتصادی تاکید کرد و افزود: تحریم اقتصادی نمونه بارز این جنگ است و ما باید برای مقابله با آن همانند زمان جنگ تحمیلی از نیروهای داخلی استفاده کنیم.

وی استفاده از نیروهای خودی، کارآفرینی، تغییر الگوی مصرف، و سرمایه گذاری در راستای تولید را راه حل برون رفت از مشکلات اقتصادی و تحریم ها دانست و گفت: با تمام قوا از سرمایه گذاران حمایت می کنیم.

راه اندازی کمیته مهارت در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس/طرح تجهیز مدارس استان کرمان به سیستم گرمایشی

این نماینده مجلس همچنین از راه اندازی کمیته آموزش های مهارت برای نخستین بار در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داد و گفت: آموزش های مهارتی نیاز اساسی کشور است که ایجاد اشتغال می کند و فارغ التحصیلان دانشگاه های علمی و کاربردی بیکار نمی مانند.

وی از طرح مجهز کردن مدارس به سیستم گرمایشی در استان خبر داد و افزود: برای اجرای این طرح چهار میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار جذب شده که از این میان 300 میلیون تومان متعلق به شهرستان راور است.

راه اندازی کارخانه پتروشیمی برای 45 هزار نفر در استان ایجاد اشتغال می کند

وی همچنین با اشاره به راه اندازی کارخانه پتروشیمی استان کرمان در آینده نزدیک گفت: راه اندازی این کارخانه نیازمند یک میلیارد و 300 میلیون دلار است که می تواند برای 45 هزار نفر ایجاد اشتغال کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی به سفر اخیر خود به کشور غنا نیز اشاره و تاکید کرد: رهبر مسلمانان غنا در این دیدار جمهوری اسلامی ایران را قدرت بزرگ مسلمانان توصیف کرد و ما نیز باید با تمام قوا از این غزت خود دفاع کنیم.

وی کارو تلاش و رسیدن به قدرت اقتصادی منطقه را نیاز امروز کشور توصیف کرد و افزود: منت سرمایه گذاران را نیز می کشیم و از همه دستگاه ها نیز می خواهیم تا از سرمایه گذاران حمایت کنند.

