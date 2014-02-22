ساخت بیمارستان چشم پزشکی در کربلا/ تاسیس شرکت دارویی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم استقبال از عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر عراق و جمعی از مسئولان این جمعیت، با حضور رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر در تهران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر با تشکر از حضور مسئولان هلال احمر عراق در ایران، گفت: وجود قبور مطهر ائمه اطهار در کشور عراق و همچنین مرقد امام رضا(ع) در ایران، سابقه دیرینه ای از روابط میان این دو کشور را شکل داده است.

وی افزود: این روابط به رغم ۸ سال جنگ تحمیلی گسسته نشده و امید است با توجه به وجود حکومت مردمی در عراق بیش از این گسترش پیدا کند.

مرعشی با اشاره به مراودات رسمی میان دولتهای دو کشور، افزود: وجود سازمانها و نهادهایی چون هلال احمر می تواند جنبه دیگری از این مراودات باشد و به روابط دو کشور عمق ببخشد.

وی به سفر دو ماه گذشته رئیس جمعیت هلال احمر به کشور عراق اشاره کرد و گفت: در همین راستا تفاهمنامه ای برای گسترش همکاریها میان هلال احمر ایران و عراق به امضا رسیده است که طبق توافق های انجام شده قرار بود تیم کارشناسان عراقی برای برنامه ریزی اولیه در راستای اجرای تفاهمنامه به ایران سفر کند.

اولویت بندیهای اولیه برای اجرای تفاهمنامه

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت خاطر نشان کرد: با توجه به نظر مساعد رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهمترین اولویتها در این تفاهم نامه، در نظر گرفتن مراحل ساخت یک بیمارستان چشم پزشکی در کربلا است.

مرعشی در ادامه با اشاره به حجم بالای زائران ایرانی در عراق، تاسیس شرکت دارویی در این کشور را یکی از ضروریات پیش رو دانست و گفت: دومین اولویت هلال احمر ایران در این تفاهم نامه تاسیس شرکت دارویی برای تولید و توزیع دارو در عراق است که زمینه مهمی برای همکاری گسترده دو کشور نیز محسوب می شود.

وی به تشکیل کارگروه های تخصصی برای برنامه ریزی در خصوص تفاهمنامه اشاره کرد و تصریح کرد: با تشکیل این کارگروه های تخصصی در این چند روز پیش رو، امیدواریم به نتایج خوبی در خصوص همکاری های لازم برای ساخت و تجهیز بیمارستان چشم پزشکی و شرکت دارویی در کشور عراق دست پیدا کنیم.

مرعشی تاکید کرد: به طور طبیعی همه نتایج حاصل شده بر اساس قوانین موجود در کشور عراق به مرحله اجرا خواهد رسید.

عبدالدائم عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر عراق نیز در این مراسم با تشکر از استقبال خوب هلال احمر ایران، گفت: امیدوارم تشکیل این کارگروه ها منجر به تصمیم گیری مناسب و در نظر گرفتن شرایطی برای اجرای تفاهمنامه شود.

وی افزود: تمام تلاش ما بر این است که نتایج به گونه ای حاصل شود که در زمان سفر بعدی رئیس جمعیت هلال احمر عراق به ایران، تفاهمنامه در مرحله اجرا قرار گرفته باشد.

عضو شورای عالی جمعبت هلال احمر عراق به حضور با شکوه زائران ایرانی در اربعین امسال در کربلا اشاره کرد و افزود: به طور حتم این تعداد در سال های آینده افزایش پیدا می کند و به همین دلیل امیدوارم تاسیس بیمارستان و شرکت دارویی ایرانی در عراق با نظر دو طرف هر چه زودتر در دست ساخت قرار بگیرد.