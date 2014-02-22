اجرای طرح آرامش بهاری از 28 اسفند در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی باقری افزود: سالانه حدود 50 طرح فرهنگی و کذهبی در جوار بقاع متبرکه و امامزاده‌های استان برگزار می‌شود.



وی، با اشاره به اینکه طرح‌های اجرایی اداره کل اوقاف به صورت مناسبتی در طول سال اجرایی می‌شود، اظهارداشت: یکی از این طرح‌های مناسبتی آرامش بهاری است که چند روز قبل از آغاز سال نو این طرح اجرا می‌شود.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با بیان اینکه طرح آرامش بهاری با هدف استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی بقاع متبرکه و تبدیل آن‌ها به قطب فرهنگی در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه استان اجرایی می‌شود، گفت: ارتقای سطح فرهنگی و همچنین بالا بردن سطح معارف اسلامی و ارائه تسهیلات لازم برای مسافران نوروزی از اهداف اجرای طرح آرامش بهاری است.



حجت الاسلام باقری با بیان اینکه امسال اجرای طرح آرامش بهاری از 28 اسفند ماه در جوار بقاع متبرکه استان صورت می‌گیرد، افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده اجرای این طرح تا 15 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.



وی شمار امامزادگانی که طرح آرامش بهاری در آن اجرا می‌شود را 37 مورد اعلام کرد و افزود: امسال نیز طبق سنوات گذشته برنامه‌های مختلفی توسط اداره کل اوقاف استان برای لحظه تحویل سال نو در نظر گرفته شده است.



حجت الاسلام باقری اجرای برنامه‌های قرائت قرآن، سخنرانی،‌ مدیحه‌سرایی و قرآئت زیارت آل یاسین و دعای تحویل سال را نیز از دیگر برنامه‌های اجرایی این اداره کل به مناسبت لحظه تحویل سال عنوان کرد و افزود: پخش پیام نوروزی مقام معظم رهبری از جوار امامزادگان برای زائران نوروزی را نیز از برنامه‌های اجرایی در جوار امامزادگان از ذیگر برنامه‌های اجرایی همزمان با تحویل سال نو است.

حضور 9 هزار نفر در طرح تربیت حفاظ در استان زنجان

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان از حضور 9 هزار نفر در طرح تربیت حفاظ قرآنی در استان زنجان خبر داد.



حجت‌الاسلام فخرالدین خدابنده‌لو اظهار کرد: سازمان اوقاف و به تبع آن اداره کل اوقاف استان زنجان در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه تربیت 10 میلیون حافظ قرآنی در کشور نسبت به اجرای طرح تربیت حفاظ قرآنی اقدام کرده است.



وی، با اشاره به اینکه تاکنون اقدامات مطلوبی در خصوص تربیت حفاظ قرآنی در استان زنجان صورت گرفته است، افزود: حافظان زنجانی شامل حافظان کل قرآن و حفاظ چند جزء قرآن کریم هستند..



معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان، با اشاره به اینکه یکی از مسئولیت‌ها و فعالیت‌های اداره کل اوقاف تربیت حفاظ قرآنی است، یادآور شد : تاکنون مسابقات قرآنی بسیاری توسط اداره کل اوقاف استان زنجان برگزار شده است.



حجت الاسلام خدابنده لو، همچنین به اجرای طرح تربیت حفاظ قرآنی در استان اشاره کرد و گفت: تا امروز قریب به 9 هزار نفر برای حضور در این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند.









