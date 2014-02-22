درآمد شهرداری خرم آباد 9 میلیارد تومان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عیدی بیرانوند ظهر شنبه در مراسم معارفه شهردار جدید خرم آباد اظهار داشت: از ابتدای فعالیتم در شهرداری خرم آباد میزان درآمدهای این نهاد بیش از 9 میلیارد تومان افزایش یافت.

وی با اشاره به پرداخت کامل حقوق و مطالبات پرسنل شهرداری خرم آباد بیان داشت: تا کنون حقوق و مطالبات پرسنل به روز پرداخت شده و هم اکنون حقوق اسفند و فروردین ماه نیز در حساب شهرداری است.

سرپرست سابق شهرداری خرم آباد با اشاره به ساماندهی ورودی شهر خرم آباد تصریح کرد: در این زمینه نیز بیش از چهار هکتار فضای سبز در ورودی خرم آباد ایجاد شده و بیش از 200 هزار گل و گیاه نیز در این زمینه خریداری شده است.

یحیی عیدی بیرانوند همچنین از ایجاد فضای سبز در محل آبشار دره گرم خبر داد و گفت: همچنین ایجاد پنج تقاطع غیر هم سطح نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین ایجاد سه هکتار فضای سبز، خرید ماشین حمل زباله، لایروبی رودخانه خرم آباد، احیای پروژه ونک پارک با همکاری استاندار لرستان و ... را از دیگر اقدامات صورت گرفته عنوان کرد.

