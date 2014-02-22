دانشگاه علمی و کاربردی مهارت راور افتتاح شد/راه اندازی رشته های جدید دانشگاهی در آینده

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابراهیمی نژاد ظهر شنبه در آیین افتتاحیه مرکز علمی و کاربردی مهارت در شهرستان راور، این دانشگاه را نعمت بزرگی برای مردم این منطقه دانست.

وی گفت: با راه اندازی دانشگاه های علمی و کاربردی آموزش های فنی و حرفه ای و مدارک دانشگاهی تلفیق می شوند که این امر می توانند ثمرات بسیار زیادی برای جامعه داشته باشد.

ابراهیمی نژاد با اشاره به وضعیت تحریم ها در جامعه اقتصاد مقاومتی را نیاز امروز کشور عنوان کرد و افزود: با تربیت نیروهای مهارتی و متخصص نیاز ما به خارج از کشور کاسته می شود.

وی تصریح کرد: آموزش های مهارتی موجب می شود که اقتصاد مقاومتی در کشور گسترش یابد و این امر راه برون رفت از مشکلات اقتصادی و تحریم های دشمنان بر علیه ملت ایران است.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان کرمان، با بیان حدیثی از امام معصوم( ع) نظام اسلامی را اسوه خدمت رسانی به مردم اعلام کرد و گفت: این موضوع باید در صدر فعالیت و کار مدیران قرار گیرد.

این استاد دانشگاه همچنین از راه اندازی قریب الوقوع دیگر رشته های دانشگاهی در دانشگاه علمی و کاربردی خبر داد و افزود: بزودی رشته های جدیدی در این دانشگاه تدریس می شود.

وی با اشاره به استقبال خوب جوانان شهرستان راور از دانشگاه علمی و کابردی مهارت تصریح کرد: امیدواریم در این دانشگاه نیروهای مفید و کارآمدی تحصیل کرده و وارد جامعه شوند.

شریفی فرماندار راور نیز در این مراسم با اشاره به محرومیت های این شهرستان گفت: راه اندازی این دانشگاه نیاز شهرستان راور بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تربیت جوانان تحصیل کرده و کارآمد شهرستان راور از لحاظ تامین نیروهای متخصص در همه زمینه ها خودکفا شود.

فرماندار راور در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت های عظیم شهرستان راور در بخش های مختلف اشاره کرد و گفت: این شهرستان از لحاظ معادن و صنایع و گردشگری دارای ظرفیت های بالایی است.

وی ادامه داد: شهرستان راور در مسیر زائران امام رضا( ع) قرار دارد و با استفاده از همین ظرفیت می توان کارهای زیادی در این زمینه انجام داد.

حجت الاسلام تویسرکانی امام جمعه شهرستان راور نیز بر اهمیت کسب علم و دانش در دین مبین اسلام تاکید کرد و افزود: باید تلاش کنیم تا نیروهای کارآفرین و تلاشگر داشته باشیم.

وی با اشاره به مذاکرات جدید ایران با گروه 1+5 تصریح کرد: راه عزتمندی و پیروزی ملت ایران ایستادگی و مقاومت در مقابل استکبار و اتکاء به نیروهای خودی است.

