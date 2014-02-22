به گزارش خبرنگار مهر، محسن قرنفلي، ظهر شنبه در سي و هشتمين گردهمايي معاونان آموزشي جهاد دانشگاهي سراسر كشور در يزد اظهار داشت: در تدوين اين برنامه از رويكردهاي سند چشم ‌انداز جهاد دانشگاهي همچنين طرح آمايش آموزش عالي كشور به عنوان اسناد بالادستي استفاده شده است.

قرنفلي خاطرنشان كرد: در اين برنامه جهت‌گيري ‌هاي طرح آمايش آموزش عالي مانند كارآفريني، تقاضا محوري و ارتقا كيفيت آموزش نيز مورد توجه قرار گرفته است كه اميدواريم در دو روز اين گردهمايي به نتايج خوبي منتج شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود عنوان كرد: جهاد دانشگاهي در حوزه آموزش به همراه حوزه ‌هاي فرهنگي، پژوهشي و اشتغال، فعاليت‌ هاي مختلفي را انجام مي ‌دهد و با ساير دستگاه‌ هاي اجرايي كشور بر اين اهتمام است تا در راستاي تحقق اهداف چشم‌ انداز 20 ساله كشور گام بردارد.

كسب جايگاه نخست منطقه از لحاظ توسعه علم و فناوري در افق 1404 تدوين شده است

وي با اشاره به چشم‌انداز كشورمان در افق 1404 ادامه داد: در راس اين چشم‌ انداز موضوع كسب جايگاه نخست منطقه از لحاظ توسعه علم و فناوري پيش ‌بيني شده كه اقتضاي اين هدف بزرگ داشتن نيرويهاي انساني كارآمد، متخصص و كارآفرين است به همين دليل وظيفه مراكز علمي و دانشگاهي در اين رابطه بسيار خطير است.

رئيس جهاد دانشگاهي كشور نيز در اين مراسم با تاكيد بر اينكه هزينه كردن براي امر آموزش يك سرمايه‌گذاري براي كاري ماندگار است، اظهار داشت: آموزش با برنامه و در بستري مناسب منجر به توسعه و پيشرفت كشور خواهد شد.

حميدرضا طيبي با اشاره به اينكه نيمي از مشاغل امروزي شايد در 50 سال پيش وجود نداشتند، خاطرنشان كرد: اين حاصل سرعت توسعه و رشد تكنولوژري در دنياي امروز است به طوري كه به عنوان نمونه براساس برخي يافته ‌ها، عمر مفيد دانش آموخته رشته ‌هاي مهندسي تنها 16 ماه است.

بسياري از فارغ التحصيلان به دليل كيفيت نامناسب آموزش از شغل بي‌ بهره‌ مانده اند

رئيس جهاد دانشگاهي كشور، هزينه براي آموزش را يك سرمايه ‌گذاري براي كار ماندگار خواند و تاكيد كرد: بايد توجه داشت كه آموزش و پرورش در قالب يك بستر مناسب و با برنامه ‌ريزي منجر به توسعه و پيشرفت خواهد شد، موضوعي كه متاسفانه به دلايلي در كشورمان موفق عمل نشده است به نحوي كه امروزه بسياري از فارغ ‌التحصيلان كشورمان به دليل انجام ندادن آموزش بر اساس تقاضا و يا شايد كيفيت نامناسب آموزش، بي‌بهره از شغل هستند.

طيبي دو عنصر وحدت ملي و توجه به توانمندي هاي بومي را در اين برنامه ‌ريزي مهم خواند و يادآور شد: البته توجه به توانمندي ‌هاي غير بومي و خارج كشور براي انتقال تكنولوژي، امري قابل تامل است.

رئيس جهاد دانشگاهي استان يزد و رئيس دانشگاه علم و هنر استان يزد نيز در اين مراسم اظهار داشت: تركيب روحيه جهادي با پشتكار يزدي ‌‌ها باعث شده تا جهاد دانشگاهي يزد به عنوان يكي از نهاد‌هاي انقلابي در استان، موثر و سازنده عمل كند.

سيد حبيب الله ميرغفوري با بيان اينكه جهاد دانشگاهي از مولدهاي مبارك انقلاب است، بيان كرد: جهاد دانشگاهي را مي توان از رويش ‌هايي موثر و تعيين‌كننده در كل كشور و از بازوان توانمند نظام در بسياري از عرصه ‌ها خواند.

جهاد دانشگاهي يزد از نهادهاي انقلاب موثر و سازنده استان بوده است

وي خاطرنشان كرد: تركيب روحيه جهادي با پشتكار يزدي ‌‌ها باعث شده تا جهاد دانشگاهي يزد به عنوان يكي از نهاد‌هاي انقلابي در استان يزد موثر و سازنده عمل كند.

ميرغفوري در بخش ديگري از سخنان خود عنوان كرد: ‌مجموعه جهاد دانشگاهي استان يزد در سال 1373 با يك نفر شروع به كار كرد و امروز با تلاش جهادگران با بيش از 250 نفر پرسنل در حال خدمت به حوزه ‌هاي پژوهشي، آموزشي و فرهنگي است.

وي عنوان كرد: جهاد دانشگاهي استان يزد در حوزه پژوهشي داراي سه گروه پژوهشي شامل گروه‌ هاي پژوهشي سراميك صنعتي، نانو مواد و مطالعات بوم‌ شناسي حيات وحش و تنوع زيستي و چهار مركز خدمات تخصصي مشتمل بر مراكز خدمات تخصصي خاك و مصالح ساختماني، تشخيص طبي، مطالعات اجتماعي و اقتصادي و نيز توسعه مديريت است.

رئيس جهاد دانشگاهي يزد از 19 اختراع ثبت شده و ارائه بيش از 150 مقاله علمي ISI و هچنين تجهيز آزمايشگاه تشخيص طبي واحد به مدرن‌ ترين تجهيزات آزمايشگاهي خبر داد.

وي حوزه آموزش جهاد دانشگاهي يزد را به دو قسمت آموزش ‌هاي كوتاه مدت و آموزش عالي تقسيم كرد و گفت: در اين حوزه هفت مركز آموزش كوتاه مدت كه پنج مركز در نقاط مختلف شهر يزد و دو مركز در شهرستان‌ هاي اردكان و ميبد فعليت دارند، وجود دارد.

18500 نفر فراگيران آموزشي جهاد دانشگاهي يزد هستند

ميرغفوري افزود: تلاش شده تا با افزايش كيفيت خدمات آموزشي در بخش عمومي و تخصصي شاهد ارتقاء اين حوزه باشيم كه همين امر باعث شده تا سالانه 25 درصد به تعداد فراگيران آموزشي واحد افزاوده شود به طوري كه در سال جاري اين تعداد به بيش از 18 هزار و 500 نفر رسيده است.

سي و هشتمين گردهمايي معاونان آموزشي جهاد دانشگاهي سراسر كشور با حضور روسا و معاونان اين مركز به ميزباني يزد به مدت دو روز برگزار شد.

در اين گردهمايي كه آخرين نشست معاونان آموزشي در سال جاري بود، موضوعاتي مانند تدوين برنامه پنجم توسعه جهاددانشگاهي و اجراي سامانه الكترونيكي معاونت آموزشي در كشور و نيز موضوع آموزش‌ هاي مجازي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رونمايي از محصول جديد خانه زيلو در جهاد دانشگاهي يزد

در اين مراسم محصول جديد خانه زيلو جهاد دانشگاهي يزد در حاشيه سي و هشتمين گردهمايي معاونين جهاد دانشگاهي كشور در يزد رونمايي شد.

روكش استاندارد صندلي‌هاي اتومبيل، به عنوان محصول جديد خانه زيلو جهاد دانشگاهي يزد با حضور رئيس جهاد دانشگاهي كشور و معاون سياسي امنيتي استاندار يزد رونمايي شد.