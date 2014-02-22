رئیس هیئت هندبال کردستان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه در مجمع انتخابات هیئت هندبال استان کردستان "سعید مردوخی" با کسب 12 رای از مجموع 12 رای ماخوذه به عنوان رئیس هیئت هندبال استان برای چهار سال آینده انتخاب شد.

این انتخابات نیز همچون انتخابات دیگر استان تک نامزدی برگزار شد و در سعید مردوخی با کسب آرا ماخوذه و برای مدت چهار سال آینده سکان هدایت هیئت هئیت هندبال استان کردستان را بر عهده گرفت.

رئیس جدید هیئت هندبال استان کردستان در جریان برگزاری این مجمع انتخاباتی گفت: استان کردستان پتانسیل های زیادی در رشته ای ورزشی هندبال در اختیار دارد و به همین دلیل باید از تمامی ظرفیت های این بخش بخ خوبی بهره برداری کرد.

سعید مردوخی اظهار داشت: اتحاد و یکدلی هیئت تاکنون افتخارات خوبی را برای هیئت رقم زده است و انتظار می رود این روند همچنان ادامه داشته باشد.

وی افزود: در حال حاضر ورزشکاران استان در رشته هندبال در بخش مردان و زنان در عرصه های ملی و بین المللی حرفی برای گفتن دارند و هیئت تلاش می کند که در سایه برنامه ریزی درست و جذب حامی های مالی زمینه را برای رشد و توسعه بیش از پیش این رشته ورزشی در کردستان فراهم کند.

رئیس جدید هیئت هندبال استان کردستان بیان کرد: بالا بردن سطح آموزش و مهارت مربیان و داوران استان، جذب استعدادهای پایه، استفاده از پتانسیل های استان، فعال سازی هئیت های شهرستانی و حمایت از باشگاه های خصوصی رشته هندبال از جمله اولویت های کاری هئیت است.

مردوخی یادآور شد: رساندن جايگاه ورزش هندبال کردستان با توجه به ظرفیت ها و ورزشکاران توانمند استان به جایگاه واقعی خود از دیگر برنامه های هئیت هندبال است.

وی ادامه داد: راه اندازی پایگاه هندبال با توجه به پتانسیل بالایی استان و ورزشکاران، مربیان و داوران در سطح ملی ضروری است و انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب در آینده نزدیک راه اندازی شود.

رئیس جدید هیئت هندبال استان کردستان با توجه به این مطلب که کردستان استانی صنعتی نیست، گفت: حمایت فدراسیون از ورزش استان ضروری است و می تواند زمینه درخشش ورزشکاران مستعد استان را در عرصه های ملی و بین المللی فراهم کند.