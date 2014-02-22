به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری برنامه اقتصادی «پایش» بعدازظهر امروز شنبه سوم اسفند با حضور مرتضی حیدری مجری، محسن تربیت دوست تهیه کننده و سید امیر سیاح مدیر گروه اقتصادی شبکه یک در ساختمان معاونت سیما برگزار شد.

در این نشست حیدری در پاسخ به خبرنگار مهر که سوالات و مهمان‌های سفارشی و افرادی که صرفاً با گذاشتن شرط و شروط حاضر به همکاری با برنامه بوده اند چقدر مانع از طی شدن روند مطلوب برنامه شده‌ است؟ تصریح کرد: ما تعهدات و معیارهایی درباره برنامه داریم که سعی می‌کنیم به آنها پایبند باشیم و یکی از آنها تفکیک بین شخصیت حقیقی و حقوقی افراد است به این معنا که به دنبال تضییع کردن شخصیت حقیقی کسی نیستیم و صرفاً مسایل مورد نظر خود را مطرح می کنیم.

وی ادامه داد: بنابراین هیچوقت اهانت در دستور کار ما نیست بلکه با طرح سوال از مسئولان، قضاوت نهایی را به عهده بیننده می‌گذاریم. بنابراین اگر مقام مسئولی پاسخ بی ربطی داد کمتر پیش می آید روی سوال مان پافشاری کنیم چراکه این امر به شخصیت آن فرد لطمه می زند اما مخاطب خودش متوجه می شود که فلان مسئول پاسخ درستی به سوال نداد.

این مجری با اشاره به مخاطبانی که طالب پیگیری سوالات هستند، اظهار کرد: گاهی به ما خرده می گیرند که چرا جواب فلان مسئول را ندادید. سکوت ما به معنای بی‌توجهی نیست بلکه در اکثر مواقع قضاوت را به بیننده به عنوان بهترین داور می سپاریم. اصولاً هر فردی که به برنامه های تلویزیون می آید دوست دارد وقتی آن برنامه به پایان رسید وضعیت بهتری نسبت به قبل از حضور در برنامه داشته باشد. ما هم به عنوان عوامل برنامه آرزو داریم با پایان هر قسمت مخاطبان رضایت بیشتری داشته باشند و بنابراین به موضوع به صورت برد - برد نگاه می کنیم.

سوال سفارشی نمی‌پرسیم

حیدری یادآور شد: ما در «پایش» به هیچ وجه سئوال سفارشی نمی کنیم و مهمان سفارشی هم نداریم. از طرفی گاهی اوقات طرح یک سئوال ممکن است در مقطع زمانی اثر بدی در جامعه داشته باشد گرچه در 95 درصد مواقع سئوالات این گونه نیستند و ما صادقانه سئوال می کنیم و جواب هم می گیریم. وقتی نفر اول اجرایی مملکت یعنی شخص رئیس جمهور عملا در یک برنامه در خصوص سبد کالا عذرخواهی می کند دیگر مسئولان نیز این موضوع را باید سرلوحه کارشان قرار دهند و در صورتی که پاسخ قانع کننده ای ندارند از مردم عذرخواهی کنند.

وی تاکید کرد: روحانی با این حرکت نشان داد دولت باید به سمت ارائه پاسخ‌های مستدل و قانع کننده برود و در صورتی که پاسخ خوبی وجود ندارد نیز عذرخواهی ضروری است گرچه مسئولیت هماهنگی و دعوت از مهمانهای این برنامه با آقایان تربیت دوست و سیاح است و شاید آنها با مواردی روبرو شده باشند که من خبر ندارم.

وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری بر حساسیت برنامه «پایش» روی تک تک جملات و حتی کلمات تاکید کرد و گفت: مثلا ما از عبارت فضای کسب و کار استفاده نمی کنیم بلکه از محیط کسب و کار نام می بریم. تنوع در برنامه را نیز همواره مد نظر داریم چرا که هر چقدر گفتگوها جذاب باشد بیش از یک ربع برای مردم کشش ندارد.

همچنین در صددیم روحیه تعاملی مان را حفظ کنیم و تریبون یک طرفه ای به سمت مردم نداشته باشیم بلکه آنها بتوانند خودشان را در برنامه ببینند. برای همین روی پیامک های مردمی اصرار داریم اصلا بسیاری از سوژه ها توسط مردم به ما داده شده است.

مجری برنامه مناظره تصریح کرد: ما به شدت از مشارکت در برنامه صیانت می‌کنیم. ما افرادی را مد نظر داریم که از صفر شروع کرده و برای چند صد هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کرده باشند که با حضور در برنامه از رمز و رازهای موفق خود سخن بگویند. اینگونه امید نیز به جامعه تزریق می شود و مردم نیز دلگرم می شوند.

در ادامه اسفندیاری مجری بخش پیامک ها نیز در این خصوص توضیح داد: ما شدیدترین اعتراض‌های مردم را حتی نسبت به برنامه منتقل می کنیم و تا امروز تعریف و تمجیدی از خود برنامه در بین پیامک هایمان نخوانده ایم. صرفا هم برخی مواقع که کلمات غیر مجاز بکار برده شده است آنها را حذف کرده ایم. ممکن است مسئولان از حضور در برنامه ما و سئوالاتی که قرار است از آنها بپرسیم و مردم برای ما فرستاده اند بترسند، اما اینگونه نیست که آنها خودشان سئوالات را هماهنگ کنند.

وی ادامه داد: اینکه مردم به برنامه اعتماد کنند بسیار برای ما مهم است همانطور که در مسابقات فوتبال وقتی در استادیوم تصویری از تماشاگران نمایش داده می شود آنها دست تکان می‌دهند و ذوق می کنند انعکاس حرف مردم در برنامه نیز پیامد مشابهی دارد.

قهرمان هفته برنامه مستقلی می‌شود

در ادامه سیاح در خصوص بخش معرفی قهرمان هفته گفت: دشمنان نظام با این هدف که مردم 35 سال پس از استقرار حکومت اسلامی مایوس هستند فعالیت هایی انجام می دهند و بعضا رسانه های داخلی نیز به آنها کمک می کنند اما من شخصا تردید ندارم رسانه های خودی به بازی افتاده اند و ما می خواهیم این بازی را معکوس کنیم. هنجارهای زیادی وجود دارد که زنده هستند و ما با کمک مردم باید این بازی تبلیغاتی را شکسته و امید را به جامعه تزریق کنیم. گرچه بخش قهرمان هفته در سال 93 از «پایش» جدا و به برنامه دیگری تبدیل می شود و ما در پایش بخش قهرمان بهبود تولید را خواهیم داشت.

وی همچنین در خصوص سئوال هفته و امکان سودجویی برخی از نتایج بدست آمده از سئوالات اظهار کرد: ما از کلمه سودجو به عنوان افراد بدجنس استفاده نمی کنیم بلکه از نظر ما سودجویی کاری مشروع و حلال است و پیامبر آن را معادل جهاد در راه خدا دانسته بنابراین ما موضوع را از بی قانونی جدا کرده و مردم را به آن تشویق می کنیم. ممکن است منظور شما این باشد که اگر مردم برای مثال به یک سئوال در زمینه سرمایه گذاری شان برای سال آینده به بورس اشاره کنند ممکن است باعث سواستفاده برخی از این موضوع شود اما شب گذشته دیدیم که در حالی که بورس در شرایط نامساعدی قرار داشت مردم آن را به عنوان اولین گزینه در سرمایه گذاری شان انتخاب کردند و مدیرعامل سازمان بورس نیز از نتایج این نظرسنجی یاد و اعتماد به نفس پیدا کرد.

در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی معتقدند برنامه چالشی نیست، تربیت‌دوست تهیه کننده توضیحاتی ارائه داد: ما نمی خواهیم فضای سیاهی را بوجود بیاوریم شاید منظور برخی از مردم از چالش فضایی است که رسانه های آن طرفی دنبالش هستند اما ما می خواهیم به مردم امید بدهیم و نقاط مثبت جامعه را نشان دهیم. اتفاقا این بسیار سخت تر است تا اینکه به سادگی مردم را مایوس کنیم.

حیدری نیز در این خصوص گفت: بنابراین چالش داشتن در یک وجه مثبت برای برنامه تلویزیونی نیست و اینکه ما در مردم توقع ایجاد کنیم که در مصاحبه حالگیری انجام شود درست نیست. طرح سئوال درست و برنامه پر محتوا لزوما به معنای چالش کردن نیست و ما نباید درصدد غافلگیر کردن مصاحبه شونده خود باشیم بلکه هدف پایش این است که سئوالات کارشناسانه و درست مطرح شوند و پاسخ درست بشنویم. بنابراین من با اینکه با مقامات اول کشور مصاحبه های چالشی شود موافق نیستم و معتقدم باید سئوال‌های شفاف و صریح پرسید.

قرار نیست مسئولان را بی عرضه نشان دهیم

وی تصریح کرد: در کنج قرار دادن و حالگیری از مسئولان نتیجه ای جز بی اعتمادی مردم و ناامید کردن آنها از مسئولان را نخواهد داشت و رسانه ملی بدنبال چنین کاری نیست و نمی خواهد مسئولان را پیش مردم کوچک و بی عرضه نشان دهد از طرفی وظیفه خود را مداحی و به به و چه چه کردن مسئولان نیز نمی‌داند. یا مثلا قرار نیست به مسئولی بگوییم با انتصاب شایسته جنابعالی تمام مشکلات راه شیری حل می شود. همانطور که اشاره کردم درصدد گوشه رینگ بردن و آبروریزی کردن و حالگیری را نیز نداریم که گاهی اوقات طرح سئوالات اشتباه از مسئولان باعث بردن آنها در فضایی می شود که ربطی به مسئولیت و شان آنها ندارد و این گونه موقعیتشان تضعیف می شود.

در ادامه سیاح در خصوص تغییرات «پایش» در سال 93 توضیح داد: با تاسیس یک شبکه اجتماعی درصددیم نقش حضور بینندگان را در این برنامه و همچنین برنامه «حرف حساب» بیشتر کنیم.

مجری برنامه را معاون سیما انتخاب کرد

وی درباره انتخاب حیدری اذعان کرد: من در این زمینه نقشی نداشتم و معاون سیما حیدری را انتخاب کرده بود من از سال 75برنامه می سازم و «پایش» اولین برنامه است که مجری آن اطلاعات بیشتری از من دارد و اگر پایش موفقیتی داشته نقش مجریان در آن بسیار برجسته است از طرفی این برنامه جزو آثار منحصر به فرد در کل برنامه هاست که سهم پژوهش در آن بسیار بالاست و هیچ برنامه تلویزیونی نداریم که 26درصد کل هزینه هایش مربوط به پژوهش باشد.

وی همچنین از درگذشت همسر تربیت دوست که به عنوان راوی برنامه فعالیت می‌کرد خبر داد.

در پایان نشست، حیدری درباره تبدیل «پایش» به «90» اقتصادی اظهار کرد: 90 از بهترین برنامه هاست و از بین 5 مجری برتر صدا و سیما قطعا فردوسی پور جزو درجه یک‌های آنهاست. با این حال «پایش» فضای متفاوتی دارد و اگر آنها فضای فوتبال بررسی می شود در این برنامه محیط کسب و کار مورد بررسی قرار می گیرد، اما تار و پود این برنامه و ساختارشان متفاوت است. از طرفی گستره کسب و کار و اقتصاد تمام جنبه های زندگی مردم را در بر می گیرد اما فوتبال برای برخی از جامعه به عنوان یک علاقه مندی تلقی می شود و من معتقدم اگر «پایش» و برنامه های مشابه به رسالت خود درست عمل کنند از بسیاری از برنامه های نمایشی تلویزیون نیز پربیننده‌تر خواهیم بود چراکه با جنبه های اساسی زندگی مردم سر و کار داریم.