تاکید پکن بر ارائه توضیحات توکیو درباره ذخایر پلوتونیوم/ مقام چینی به اتهام فساد مالی بازداشت شد

ژاپن



خبرگزاری فرانسه از راهپیمایی ژاپنی‌ ها در استان شیمانه در غرب ژاپن در حمایت از جزایر مورد مناقشه با کره‌ جنوبی و گرامیداشت مراسم بزرگداشت ادعای این کشور در مالکیت و کنترل مجمع الجزایر کوچک بر جزایر مورد مناقشه در دریای ژاپن موسوم به "تاکه‌ شیما" خبر داد.



با وجود تنش در روابط ژاپن و سئول به دلیل مناقشات ارضی و کنترل شبه جزیره کره از سال 1910 تا 1945 توسط ژاپن، این رسانه غربی در ادامه از شرکت مقامات ارشد و سیاستمداران ژاپنی در این راهپیمایی خبر داد.



چین



نیویورک تایمز نیز از بازداشت رئیس اداره امنیت پکن در ادامه تحقیقات در خصوص فساد یک مقام امنیتی قدرتمند سابق این کشور خبر داد.



همزمان با افزایش تنش ها میان پکن و توکیو، شینهوا گزارش داد که هوا چونیانگ سخنگوی وزارت خارجه چین خواستار توضیحات ژاپن درباره ذخایر پلوتونیوم با درجه تسلیحاتی به خصوص محل نگهداری پلوتونیوم به جامعه بین‌ المللی شده است.



تنشهای ارضی در شرق آسیا میان چین، کره جنوبی و ژاپن از زمان مطرح شدن درخواست فرماندار توکیو برای خریداری جزایر مورد مناقشه از مالکان خصوصی به اوج خود رسیده است. از زمان بالا گرفتن تنشهای ارضی، معترضان چینی و ژاپنی با برگزاری تظاهرات اعتراض خود را بر سر ادعای مالکیت این جزایر اعلام کرده اند.



خبرگزاری کیودو نیز با اشاره به آماده باش گارد ساحلی ژاپن با هدف جلوگیری از ورود کشتی های چینی به آبهای تحت قلمرو این کشور نوشت امروز شنبه سه فروند کشتی گارد ساحلی چین در نزدیکی جزایر مورد مناقشه سنکاکو در دریای شرقی چین در آبهای تحت کنترل ژاپن مستقر شدند.



آماده باش گارد ساحلی ژاپن پس از آن صورت می گیرد که جیمز فانل یکی از تحلیلگران نظامی آمریکا و از افسران عالی رتبه اطلاعاتی نیروی دریایی آمریکا در کنفرانسی در سن دیگو اعلام کرد چین در پی آغاز یک جنگ کوتاه و سریع(حمله برق آسا) علیه ژاپن است.



کامبوج



با وجود تنش های اخیر میان احزاب حاکم و اپوزیسیون در پی انتخابات اخیر در کامبوج، وزیر خارجه این کشور امروز شنبه اعلام کرد هیچ بن بست سیاسی در کامبوج وجود ندارد.



خبر دیگر اینکه تجار مالزیایی و کامبوجی روز گذشته با هدف بررسی روشهای گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری میان دو کشور در پنوم پن گردهم آمدند.