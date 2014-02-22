به گزارش خبرنگار مهر، مراد ملایی ظهر شنبه در جمع اصحاب رسانه و خبرنگاران استان کردستان اظهار داشت: در راستای رفاه شهروندان و حذف شایعات مهلت تعویض کارت معافیت و پایان خدمت تا خرداد سال آینده تمدید شد و انتظار مي رود كه مردم بتوانند با مراجعه به موقع نسبت به اين مهم اقدام كنند.

وی افزود: کارت جدید به صورت هوشمند صادر می شود و هزینه تعویض آن برابر با تعرفه دفاتر خدماتی است و شایعه مبنی بر قطع یارانه و عدم برخورداری از خدمات و جریمه نیز کذب است و اگر از این تاریخ به بعد کارت تعویض نشود جریمه شامل حال افراد می ‌شود.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی کردستان بیان کرد: یک قطعه عکس، اصل پایان خدمت، کارت ملی و شناسنامه از جمله مدارکی است که برای صدرو کارت پایان خدمت نیاز است.

ملایی با اشاره به این مطلب که کارت صادر شده در مدت ۳۰ روز تا ۴۵ روز به آدرس شخص ارسال می شود، یادآور شد: معافیت کفالت هم که بر اساس موارد خاص، پزشکی و کفالت پدر و مادر بود نیز حذف شده و مدت زمان معافیت سه برادری و دو برادری هم از تاریخ ۳۱/۶/۹۱ به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: سربازانی که تا سال ۸۶ از خدمت فرار کردند می‌ توانند با معرفی خود بدون پرداخت جریمه، معرفی به دادگاه و اضافه خدمت مابقی خدمت خود را انجام دهند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی کردستان گفت: تا پایان ۹۲ نیز اعزام سربازان مشمول نظام وظیفه ۲۱ ماه است بجز مناطق عملیاتی کردستان که ۱۸ ماهه، مناطق بد آب و هوا نیز ۱۹ ماهه خواهد بود.