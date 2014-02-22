کارهای هنری را با فتوای رهبری و مراجع مطابقت دهید/ هنر موسیقی در خدمت ترویج دین نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله احمد علم‌الهدی ظهر شنبه در دیدار جمعی از مسئولان بسیج هنرمندان مشهد اظهار کرد: هنرمندان مصادیق حلال و حرام را در هنر با مراجعه به فتواهای رهبری و مراجع تقلید تشخیص دهند.

وی تشکیل سازمان بسیج برای هنرمندان را بسیار ضروری خواند و گفت: تقدس سازمان بسیج هنرمندان به دلیل وجود عناصری است که در جریان هنر بوده و می تواند در این سازمان انسجام پیدا کند تا رویکرد هنرمندان و هنرشان را متحول کند.

آیت الله علم‌الهدی بیان کرد: افراد متدین، بسیجی شده و در سازمان بسیج متمرکز می‌شوند و هنرمندانی که بسیجی می شوند انگیزه شان است حتی اگر از نظر رفتار و مبانی فکری اشکالاتی داشته باشند.

امام جمعه مشهد بسیج را دستگاهی سازنده دانست و گفت: هنرمند بسیجی به خاطر ارتباط قلبی و گرایش فکری به انقلاب و دین وارد این دستگاه تاثیرگذار و سازنده می شود.

بسیجیان هنرمند باید با جایگاه هنر در عرصه دین آشنا باشند

آیت الله علم الهدی با یادآوری اینکه دین، تشکلی ضروری است و سازمان بسیج هنرمندان تشکیل شده ازنیروهای متدین هنرمند درهر رشته هنری که شناسایی و منسجم شده اند تا هنر را به عنوان ابزاری قوی در استخدام دین درآورند.

وی از سازمان بسیج هنرمندان، سازمانی ارزشمند در عرصه هنر یاد کرد و ادامه داد: بسیجیان هنرمند باید با جایگاه هنر در عرصه دین آشنا باشند.

آیت الله علم الهدی بیان کرد: جایگاه هنر همانند جایگاه علم است و علم ازچشم و مغز سرچشمه می گیرد و هنر ابزاری است که احساس را بیان می کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: احساس باید یار وهمراه عقل باشد و گرنه همه تشخیص‌های علم می‌میرد و نمی‌توان گفت جریانی که در جهت سازندگی و پرورش احساس تاثیر اساسی دارد باید از عرصه زندگی حذف شود.

وی ادامه داد: علم و هنر دو بال هستند و هنر به عنوان ابزاری در خدمت دین مطرح است و اینکه چگونه از هنر بهره‌برداری شود اهمیت دارد.

هنرمند دینی مانند فردی است که غذایی لذیذ را صرف می‌کند که درون آن خرده شیشه است

امام جمعه مشهد در جمله ای هنرمند متدین را اینگونه توصیف کرد: هنرمند دینی مانند فردی است که غذایی لذیذ را صرف می‌کند که درون آن خرده شیشه است لذا باید موضع دین برای هنر روشن شود تا هنرمند با ترس و لرز به عرصه هنر وارد نشود.

وی با بیان اینکه تمام رشته‌های هنری اعم از هنرهای تجسمی، تصویری، موسیقی، هنر هفتم هرکدام بحث فقهی و شرعی مخصوص به خود را دارند، گفت: در همه رشته‌های هنری حلال و حرام وجود دارد و این مسئله در همه آنها به یک شکل نیست.

وی ادامه داد: هنرمندان مصادیق حلال و حرام را در هنر با مراجعه به فتواهای رهبری و مراجع تقلید تشخیص دهند.

امام جمعه مشهد خطاب به بسیجیان هنرمند گفت: هنرمندان بسیجی در حوزه معاونت هنری و سینمایی از مقام معظم رهبری استفتاء بگیرند و در کارهای هنری از فتواهای ایشان و مراجع استفاده کنند.

آیت الله علم‌الهدی با تاکید بر اینکه هنرمندان خودشان به عنوان مجتهد عمل نکنند و راجع به حلال و حرام در هنر در استفتائات تحقیق داشته باشند افزود: از مصادیق حرام درهر رشته‌ای اجتناب کنید.

هنرمند بسیجی مسئله‌دان و مسئله‌گوی رشته هنری خود باشد

وی عنوان کرد: حتی در رشته ادبیات و شعر نیز فضاهای حلال و حرام هست و باید هنرمند بسیجی مسئله‌دان و مسئله‌گوی رشته هنری خود باشد.

امام جمعه مشهد افزود: سازمان بسیج هنرمندان باید یک مرجعیت دینی برای هنرمندان بیابد تا بتواند در جریان‌های تبلیغی، هنری نقش خود را به درستی ایفا کرده و به این وسیله هنر در استخدام دین باشد.

وی گفت: این درست نیست که وقتی شخصی از سینما و تئاتر انتقاد کند ضد فیلم و ضد هنر باشد.

وی ادامه داد: سینما در عرصه جهانی یک واقعیت غیر قابل انکار است هر چند تحجر‌هایی در بعضی افراد در این زمینه وجود دارد اما باید به سینما و فیلم هایش جهت داد.

هنر سینما را به استخدام دین درآورید

آیت الله علم‌الهدی ازهنرمندان بسیجی خواست تا تلاش کنند تا این هنر موثر و قوی درمقابل دین قرار نگیرد و گفت: باید هنر سینما در استخدام دین درآید.

وی ابراهیم حاتمی‌کیا را هنرمند ارزشی معرفی کرد و گفت: در حالی که عده ای شکر گذار نعمت انقلاب نیستند افرادی مثل آقای حاتمی کیا از امکانات انقلاب استفاده کرده و هنرمند شده‌اند.

وی با بیان اینکه سینمای ایران در حال حاضر حرف اول را در منطقه می‌زند گفت: این هم از برکت انقلاب است که سینما تا این اندازه رشد داشته چرا که سینمای ایران قبل از انقلاب فقط فیلم های خارجی را دوبله می کرد.

آیت الله علم‌الهدی به هزینه ای که انقلاب برای پرورش هنرمندان سینمایی و تصویری کشور داشته اشاره کرد و تاکید کرد: هنرمندان امروزی در عرصه هنر و سینما همه چیز خود را از نظام انقلاب و اسلام لذا هنر تصویری باید در خدمت دین قرار بگیرد.

امام جمعه مشهد همچنین تصریح کرد: هنرمندان فقط رسالت شاد کردن مردم را ندارند و جشنواره امسال مورد تایید من بود و از آن جهت که جشنواره امسال در راستای ترویج فیلم‌های ارزشی بود.

کاربرد هنر موسیقی در خدمت ترویج دین نیست

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مصرف هنرهای تصویری در دین بیش از هنرهای موسیقی است گفت: موسیقی اگر در خدمت ابتذال باشد حرام است و طبق فتوای تمام مراجع در رابطه با موسیقی‌های سنتی و غیرسنتی تحقیق کنید کدام موسیقی در خدمت دین در کجا و چگونه باید باشد.

وی کاربرد هنر موسیقی را در خدمت ترویج دین ندانست و گفت: ائمه (ع) از همه ابزارها در جهت توسعه دین استفاده کردند اما از موسیقی بهره ای نبردند.