مشکل آب شرب روستای ارسطو رفع شد/ بهره برداری از چاه جدید تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش امام جمعه صفادشت در جلسه شورای اداری ملارد از مشکل آب شرب در روستای ارسطوی این بخش ابراز نارضایتی کرد و اظهار داشت: این روستا از ماه محرم تاکنون آب ندارد و مشکلات عدیده ای برای ساکنین روستا پدید آمده است.

حجت الاسلام جعفر محسن زاده تاکید کرد: مسئولان باید هرچه سریعتر به رفع این مشکل بپردازند چراکه مراجعات مردمی و نارضایتی ها بسیار زیاد است.

بدنبال این موضوع و طرح مشکلات از سوی مردم و برخی مسئولین، در تاریخ 28 بهمن ماه سالجاری جلسه ای اضطراری با حضور ائمه جمعه، نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی، سرپرست فرمانداری ملارد، رئیس شورای اسلامی استان تهران، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب تهران و معاون مدیرکل آبفای استان، رئیس آبفای روستائی شهرستان ملارد برگزار شد که مسئولین حاضر به صورت ویژه به بررسی موانع و راهکارها برای رفع مشکل آب شرب روستای ارسطو پرداختند.

در ادامه این موضوع، ظهر امروز سرپرست فرمانداری ملارد به همراه جمعی از مسئولان محلی از نحوه اجرای مصوبات جلسه مذکور در محل آب رسانی به روستای ارسطو بازدید بعمل آورد.

داود کرمی در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه ای که چندین روز پیش و با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، مقرر شد آب شرب این روستا بصورت موقت و تا زمان حفر چاه جدید، از شبکه آب شرب شهری تامین شود، امروز نیز به منظور بررسی روند کار و درصد پیشرفت عملیات آبرسانی از این محل بازدید بعمل آمد.

این مسئول عنوان کرد: در جلسه مذکور سه طرح موقت، کوتاه و بلند مدت برای رفع مشکل ساکنین روستای ارسطو ارائه شد که در نهایت تصمیم بر آن شد با نصب کنتور حجمی، به صورت موقت آب شرب این روستا از شبکه آب شهر صفادشت تامین شده و در اختیار ساکنین قرار گیرد.

این مسئول ادامه داد: همچنین تحویل زمین از سوی شورای اسلامی روستا و اخذ مجوز و اجرای عملیات حفر چاه از سوی آبفای روستائی در سریعترین زمان ممکن از دیگر مصوبات این جلسه بود.

وی با اشاره به نزدیکی سال نو و فصل تابستان، متذکر شد: با توجه به افزایش مصرف آب در این ایام، اقداماتی نظیر حفر چاه، امکان دسترسی به آب سدهای کرج و طالقان، توسعه شبکه انتقال، ساخت مخزن و.. با اولویت ویژه و به منظور ایجاد زیرساخت های لازم برای تامین آب مورد نیاز ساکنان شهرستان ملارد در دستور کار دستگاه های ذیربط قرار گرفت.

سرپرست فرمانداری ملارد در این بازدید دستور تسریع حفر چاه توسط آبفای روستائی شهرستان و بهره برداری آن تا پیش از آغاز سال نو را صادر کرد.