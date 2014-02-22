چهارمین نشست گفتگوی بخش خصوصی و دولتی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد

جبار کیانی در حاشیه این نشست به خبرنگار مهر گفت: در این نشست ها مشکلات واحدها تولیدی استان بررسی و تصمیماتی برای رفع آنها اتخاذ می شود.

وی افزود: تاکنون مشکلات بیش از 32 واحد تولیدی استان در این نشستها بررسی شده است.

کیانی برگزاری نشست های تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: برگزاری این نشست ها موجب امیدواری فعالین بخش اقتصادی استان به رفع مشکلات واحدهای تولیدی و بهبود فضای کسب و کار در استان شده است.

وی اضافه کرد: همین امر موجب شده در جلسات این کارگروه شاهد حضور بیشتر فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان استان باشیم.

رئیس اتاق یاسوج با بیان اینکه شاهد فضای آرام اقتصادی در استان هستیم، گفت: خروجی شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت و تاکیدات استاندار مبنی بر بهبود فضای کسب و کار موجب ایجاد این فضای مطلوب شده است.

وی افزود: طی ماههای اخیر کمتر شاهد اجرائیه ها و زندانی کردن فعالین اقتصادی استان بوده ایم.

کیانی تاکید کرد: گفتگوی بخش خصوصی و دولت در راستای تحقق سیاست های اصل 44 می تواند در اقتصاد کشور نقش آفرینی کند.

رئیس اتاق یاسوج اظهار داشت: با توجه به شرایطی که امروز بر اقتصاد کشور حاکم است باید استراتژی اقتصاد مقاومتی توسط بخش دولتی و خصوصی تدوین شود.