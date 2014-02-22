"زاهد محمودی" فرماندار جلفا شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی ظهر امروز شنبه با حضور در شورای اداری شهرستان جلفا، حکم فرمانداری جدید این شهرستان را به زاهد محمودی اعطاء و از خدمات مختار سیفی، فرماندار سابق جلفا که 20 ماه در این منصب حضور داشت، قدردانی کرد.

محمودی 42 ساله که در شهرستان خلخال از توابع استان اردبیل متولد شده و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی است، پیش از این مسوولیت های اجرایی چون بخشداری خداآفرین و نیز بخشداری مرکزی جلفا را عهده دار بوده است.

وی که کارشناسی تحقیقات سیاسی و نیز کارشناسی و کارگزینی اداره مالی و اداری استانداری آذربایجان‌شرقی را نیز در کارنامه سوابق اجرایی خود دارد، در حالی به فرمانداری شهرستان 1670 کیلومتر مربعی جلفا منصوب می شود که این شهرستان از سمت شمال با کشورهای جمهوری ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان، از سمت شرق با شهرستان خداآفرین، از سمت غرب با استان آذربایجان غربی و از سمت جنوب با شهرستان‌های ورزقان و مرند هم‌مرز است و نقش مهمی در چرخه اقتصادی آذربایجان شرقی ایفا می کند.