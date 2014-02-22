ادامه فعالیت هیئت حقوق بشر سازمان ملل در بحرین/ درخواست19 سازمان حقوق بشری مصر از آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، جمعیت جوانان حقوق بشر بحرین با صدور بیانیه ای از دیدار خود با هیئتی از کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل که در حال حاضر از بحرین دیدار می کند خبر داد.

در این بیانیه آمده است: هیئت حقوق بشری سازمان ملل دو ماه در بحرین حضور خواهد داشت و اعلام کرده است که به طور مستقل عمل خواهد کرد و دیدارهای مشترک و جداگانه ای با موسسات جامعه مدنی و شخصیتهای دولتی خواهد داشت.

محمد المسقطی رئیس جمعیت جوانان حقوق بشر بحرین بیان کرد: هیئت وابسته به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای ما برنامه های فعالیت های خود را تشریح کرد.

از سوی دیگر نادر السلاطنه معاون جمعیت جوانان حقوق بشر بحرین نیز افزود: درباره موارد نقض حقوق بشر در بحرین به طور ریشه ای بحثی نشد و بر برنامه هایی که در راستای حقوق بشر باید در بحرین انجام شود گفتگو شد.

این درحالی است که منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین با اشاره به ادامه اقدامات ضد دینی آل خلیفه از بازسازی برخی مساجد تخریب شده مطابق دیدگاه رژیم و بدون توجه به دیدگاه علما و ساکنان مناطقی که این مساجد در آنها قرار دارند خبر دادند.

این منابع بیان کردند: رژیم بحرین نقشه مساجد را مطابق دیدگاه خود طراحی کرده است که این موضوع اثرات منفی برجای گذاشته است از جمله آنها ساخت طبقه بالای مساجد به شکلی است که امکان نماز جماعت را برای زنان از بین می برد.

از سوی دیگر منابع وابسته به مخالفان از درخواست نوزده سازمان حقوق بشری مصری از رژیم بحرین برای آزادی زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشری که در جریان سالگرد انقلاب بحرین بازداشت شده اند خبر دادند.

صابر یاسین دبیر کل اتحاد ملی سازمان های حقوق بشری مصر گفت: راه حل در گفتگو است نه بازداشت و بستن دهان. رژیم بحرین باید دست به اصلاحات سیاسی بزند و زمینه را برای آزادی فراهم آورد.

همچنین صلاح علی وزیر امور حقوق بشر بحرین مدعی شد که خواسته رژیم موفقیت تیم وابسته به کمیساریای حقوق بشر است.

این در حالی است که جنبش اسلامی در نیجر فعالیت هایی را در همبستگی با ملت بحرین و انقلاب آن برگزار کرد.

از سوی دیگر یوسف المحافظه از فعالان حقوق بشری وابسته به مخالفان بحرین از بازداشت دوازده نفر در یورش نظامیان رژیم به مناطق الدیر، سماهیج، دمستان، سلماباد و برخی مناطق دیگر خبر داد.

این در حالی است که شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین تاکید کرد: ادعاهای رژیم درباره نحوه شهادت فاضل عباس دروغ است و رژیم روایات نادرستی از نحوه شهادت وی ارائه داده است.

همچنین صلاح البندر مشاور سابق دولت بحرین و تهیه کننده گزارش مشهور به تغییر ترکیب جمعیتی در بحرین اعلام کرد: گفتگو سیاسی در بحرین وجود ندارد و هر آنچه مطرح می شود مکر و خدعه سیاسی بیش نیست.

وی با اشاره به موضوع اعطای تابعیت به غیر بحرینی ها از سوی رژیم اعلام کرد: کمیته ویژه ای برای بررسی این موضوع باید تشکیل شود به ویژه که افکار عمومی جهانی از موضوع مطلع نیستند.

از سوی دیگر پنج گروه عمده بحرینی شامل الوفاق،وعد،الوحدوی، منبر پیشرو، تجمع ملی و الاخاء با صدور بیانیه ای مشترک بر مسالمت آمیز بودن انقلاب مردم بحرین تاکید و با هر اقدام خشونت آمیز مخالفت کردند.