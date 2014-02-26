آمار تقاضاها برای جذب هیأت علمی به تفکیک زن و مرد/ پذیرش صرفا زن تنها در 83 مورد

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان بهمن 92 به جذب هیات علمی به صورت پیمانی با مدرک کارشناسی ارشد و یا دکتری تخصصی یا طرح سربازی با مدرک کارشناسی ارشد و یا دکتری تخصصی اختصاص دارد.

در این میان از تقاضاهای بارگذاری شده توسط دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، موسسات آموزشی غیردولتی و غیرانتفاعی و مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی تعداد 3 هزار و 813 تقاضا پیمانی دکتری تخصصی، تعداد 475 تقاضا پیمانی کارشناسی ارشد، تعداد 848 تقاضا طرح سربازی دکتری تخصصی، تعداد 117 تقاضا طرح سربازی کارشناسی ارشد از میان 5 هزار و 253 اعلام شده است.

آمار پذیرش به تفکیک جنسیت

پذیرش جنسیت از هر دو جنس به صورت گزینه "همه" 4 هزار و 16 تقاضا از میان 5 هزار و 253 است. پذیرش جنسیت مرد یک هزار و 154 تقاضا از میان 5 هزار و 253 و پذیرش جنسبت زن 83 تقاضا از میان 5 هزار و 253 است.

تنها 42 تقاضا برای پذیرش صرفا زن

رشته های پذیرنده عضو هیأت علمی زن

در بخش دانشگاه های دولتی تنها 42 تقاضا از سوی دانشگاه های صنعتی سهند تبریز، دانشگاه امام صادق (ع) (پردیس خواهران)، دانشگاه تهران، دانشگاه کوثر، دانشگاه زابل، دانشگاه قم، دانشگاه جیرفت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه گلستان و دانشگاه نهاوند (ویژه دختران) برای عضو هیات علمی زن اعلام شده است که این تقاضاها در رشته های آمار، علوم کامپیوتر، مدیریت، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، تربیت بدنی و علوم ورزشی، حقوق، علوم قرآن و حدیث، فقه و حقوق اسلامی، فلسفه، الهیات و معارف اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، كتابداری، روانشناسی، كتابداری، ترویج و آموزش کشاورزی، شیمی، علوم باغبانی اعلام شده است.

در بخش دانشگاه های غیر انتفاعی غیردولتی نیز تنها 28 تقاضا برای عضو هیات علمی زن از سوی این دانشگاه ها مطرح شده است که اساتید را در رشته های دامپزشکی، شیمی، رياضي، فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، سنجش از دور، مهندسی برق، طراحي، مدیریت، حسابداری، علوم قرآن و حدیث، فقه و حقوق اسلامی، مهندسي منابع طبيعي، مهندسی شهرسازی، روانشناسی، زبان و ادبیات فارسی و زبان انگلیسی جذب می کنند.

در میان اعلام تقاضای مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی نیز تنها 13 تقاضا برای پذیرش عضو هیأت علمی زن اعلام شده است که متعلق به دانشگاه فرهنگیان است که این دانشگاه در رشته های مهندسی مکانیک، تاریخ، روانشناسی کودکان، رياضي، زبان عربی، زبان و ادبیات فارسی، زیست شناسی، شیمی، علوم تربیتی و هنر عضو هیات علمی می پذیرد.

این در حالی است که سالانه بیش از 60 درصد دانشجویان ورودی کنکور سراسری را زنان تشکیل می دهد، از سوی دیگر در بخش تحصیلات تکمیلی نیز هر ساله بیش از 45 تا 47 درصد داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد زنان هستند. ضمن اینکه در کنکور دکتری که در سه سال گذشته به صورت نیمه متمرکز برگزار شده بیش از 42 درصد داوطلبان را زنان تشکیل می دهد.

همچنین در سال های اخیر تعدادی از موسسات آموزش عالی به ویژه در بخش غیرانتفاعی و غیردولتی به صورت تک جنسیتی در آمده است که این موضوع با توجه به سیاست بومی پذیری در این موسسات و رشته ها می تواند در عین حال که شرایط بهتری برای تحصیل دختران به صورت پذیرش بومی فراهم کند زمینه ساز اشتغال درصد زیادی از زنان فارغ التحصیل دوره های تحصیلات تکمیلی نیز خواهد بود. با این حال تعداد زیادی از این موسسات اعلام نیاز به جذب هیأت علمی زن را در فراخوان این دوره اعلام نکردند.

از سوی دیگر برنامه ریزی های آموزشی در حوزه آموزش عالی نشان می دهد که هرساله تعداد زیادی از افراد اعم از زن و مرد در رشته های دکتری پذیرفته می شوند که نبود برنامه مناسب برای جذب این افراد در کسوت هیات علمی می تواند به هدر شدن منابع کشوری بیانجامد.

میزان پذیرش صرفا مرد به تفکیک دانشگاهها

پذیرش صرفا زن به عوان عضو هیأت علمی در حالی تنها 83 مورد اعلام شده است که در میان دانشگاه های کشور یک هزار و 154 تقاضا برای عضو هیات علمی صرفاً به صورت پذیرش مرد وجود دارد. از این تعداد 740 تقاضا به دانشگاه های دولتی، 333 تقاضا به دانشگاه های غیردولتی غیرانتفاعی و 81 تقاضا به مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی اختصاص دارد.

تقاضای صرفاً مرد در مرکز آموزش عالی شهید مدرس شهرضا، مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه، موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت) و مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی صورت می گیرد.

همچنین دانشگاه های اصفهان، کاشان، هنر اصفهان، ایلام، شهید مدنی آذربایجان، هنر اسلامی تبریز، ارومیه، تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، شاهد، صنعتی امیرکبیر، مالک اشتر، علامه طباطبایی، شهرکرد، بیرجند، کشاورزی و دامپروری تربت جام، تربت حیدریه، فردوسی مشهد، نیشابور، بجنورد، صنعتی جندی شاپور دزفول، تحصیلات تکمیلی علوم پایه گاوازنگ زنجان، زنجان، دامغان، سمنان، دریانوردی و علوم دریایی چابهار، زابل، سیستان و بلوچستان، ولایت، سلمان فارسی کازرون، هنر شیراز، علوم و معارف قرآن کریم، قم، کردستان، تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان، جیرفت، شهید باهنر کرمان، صنعتی سیرجان، رازی، گلستان، گیلان، تخصصی فناوری های نوین آمل، علم و فناوری مازندران، صنعتی اراک، هرمزگان، بوعلی سینا، سید جمال الدین اسد آبادی، صنعتی همدان، مجتمع آموزش عالی آیت الله العظمی حائری میبد و مراکز آموزش عالی استهبان، فیروزآبادی، ممسنی، فنی و مهندسی بوئین زهرا تقاضای صرفاً مرد دارند.