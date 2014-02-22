تولید ثروت مستلزم توجه به توسعه علمی است/ارسال 980 مقاله به کنفرانس بین المللی عمران شهری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدقربان کیانی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سنندج به بیان مطالبی درخصوص برگزاری نخستین همایش بین المللی عمران شهری در سنندج و دستاوردها و ماموریت های دانشگاه آزاد پرداخت و گفت: همایش بین المللی عمران شهری در راستای رسالت اصلی دانشگاه مبنی بر توجه و اهمیت قائل شدن برای پژوهش برگزار می شود.

وی تصریح کرد: تولید علم، ایجاد فرصت مناسبی برای تبادل اطلاعات، ارتقای سطح دانش مهندسی در راستای توسعه پایدار شهری، ایجاد تفاهم بین مدیران دستگاه های اجرایی و دانشگاه از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

وی عنوان کرد: با توجه به افزایش نرخ جمعیت شهری و رشد مهاجرت روستاییان شاهد قطبی شدن جمعیت شهری هستیم که ممانعت از این امر نیازمند توجه به تحقیقات و نتایج پژوهش های محققان دانشگاهی است.

رییس کنفرانس بین المللی عمران شهری ادامه داد: برای برگزاری این همایش 19 محور مختلف از جمله برنامه ریزی و مدیریت شهری، مصالح و فناوری های نوین در سازه های شهری و برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز تدوین شده است.

کیانی اعلام کرد: حدود 980 مقاله به صورت الکترونیکی به دبیرخانه همایش ارسال شده است که از این تعداد 600 مقاله توسط داوران مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: از تعداد مقاله های ذکر شده 382 مقاله پذیرفته شدند که 144 مقاله در سه روز برگزاری همایش به صورت سخنرانی و 238 مقاله هم به صورت پوستر ارائه می شود.

وی عنوان کرد: به کارشناسان دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع عمران شهری که در این همایش حضور یابند گواهی آموزشی اعطا می شود.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به برنامه های جانبی این همایش بین المللی اشاره کرد و اظهار داشت: کارگاه های تخصصی در حاشیه این کنفرانس و با حضور اساتید مطرح در زمینه عمران شهری برگزار می شود.

پژوهش اولویت اصلی دانشگاه آزاد سنندج است

کیانی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد یک سوم دانشجویان و یک دوم اعضای هیئت علمی سطح استان را در اختیار دارد، گفت: 40 هزار نفر نیز تاکنون از دانشگاه آزاد اسلامی در استان فارغ التحصیل شدند.

وی اظهارداشت: با آغاز به کار دانشگاه آزاد اسلامی شاهد توسعه علمی و عدالت آموزشی و رقابت سازنده در عرصه آموزش عالی هستیم و به همین دلیل انتظار می رود که از ظرفیت های دانشگاه آزاد اسلامی به خوبی استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی دانشگاه آزاد در ابتدای تاسیس صرفا آموزشی بود، تصریح کرد: دانشگاه آزاد در دهه ی دوم فعالیت پژوهش در کنار آموزش را در دستور کار داشت ولی در حال حاضر پژوهش و تحقیق را در اولویت برنامه ها و اقدامات این دانشگاه قرار گرفته است.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج توسعه همه جانبه را مستلزم انجام پژوهش خواند و بیان داشت: پژوهش باید با هدف مدنظر قرار دادن نیاز جامعه و مشکلات آن انجام شود.

کیانی عنوان کرد: در سال جاری هر 45 روز یک همایش توسط دانشگاه های آزاد اسلامی در سطح استان برگزار شده است.