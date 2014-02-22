امتناع واشنگتن از پاسخ به پیشنهاد مناظره مادورو با اوباما/ حمایت رئیس‌ جمهوری آرژانتین از همتای ونزوئلایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادستان کل ونزوئلا خبر مرگ 8 نفر، زخمی شدن 160 تن و بازداشت 324 نفر را در جریان ناآرامی های اخیر در این کشور که در اعتراض به عملکرد نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا آغاز شده است، تایید کرد.



این رسانه غربی همچنین از امتناع واشنگتن از پاسخ به پیشنهاد مناظره نیکلاس مادورو با باراک اوباما برای افشای حقایق خبر داد که رئیس جمهوری ونزوئلا آن را روز گذشته در جمع خبرنگاران خارجی بیان کرد.



ادامه دخالت های آمریکا در امور داخلی ونزوئلا درحالیست که کریستینا فرناندز رئیس‌ جمهوری آرژانتین در اظهاراتی در بوینس آیرس حمایت خود را از تمام مردم و دولت ونزوئلا اعلام کرد و گفت: اگر فردی در انتخابات شکست بخورد، فرصت مجدد برای شرکت در انتخابات وجود دارد اما شکست در انتخابات دلیل موجهی برای تهدید یک کشور صلح‌ طلب نیست.

ونزوئلا صاحب یکی از بزرگترین ذخایر نفتی در جهان است اما تورم در آن کشور از مرز ۵۰ درصد می گذرد و مخالفان دولت علاوه بر وضعیت اقتصادی به وضعیت اجتماعی، ناامنی و نیز برخی تلاش ها برای اعمال محدودیتهای سیاسی معترض هستند.



درگیریهای روزانه و راهپیمایی های گسترده که برخی از ‌آنها به خشونت منجر شده در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا و سایر شهرها علیه اقدامات نیکولاس مادورو، بوده به طوری که منتقدان این رئیس جمهور 42 ساله اعلام کردند که وضعیت وخیم اقتصادی، جنایات گسترده خیابانی، فساد و بیکاری علت اصلی اعتراضات اخیر محسوب می شود.



این در حالی است که در برخی از شهرهای ونزوئلا درگیری نظامی میان موافقان و مخالفان دولت رخ داده است. درگیری نظامی پس از آن صورت گرفت که برخی از اتباع کلمبیا از مرز ونزوئلا گذشتند تا دست به اقدامات شبه‌ نظامی‌ در ونزوئلا بزنند.