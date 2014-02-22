برگزاری همایش های علمی بهترین فرصت برای بسترسازی تحقیقات است

به گزارش خبرنگار مهر، عادل فاطمی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در جریان برگزاری نشست خبری همایش بین المللی عمران شهری گفت: بسترسازی برای انجام پژوهش و تشویق پژوهشگران و هدایت نتیجه تحقیق به سمت نیاز صنعت از وظایف اصلی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج است که در راستای توجه به این مهم برنامه ریزی های صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: ما همواره به دنبال فراهم کردن فضایی برای انجام فعالیت های پژوهشی محققان هستیم و تاکنون در این زمینه اقدامات و فعالیت های ارزشمندی انجام شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر چهار مجله علمی پژوهشی در دانشگاه آزاد سنندج منتشر می شود، بیان داشت: مجوز انتشار مجله مشاوره خانواده به تازگی به دانشگاه اعطا شده است و طی روزهای آینده نیز این مجله منتشر می شود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزاری همایش های مختلف در موضوعات گوناگون را فضایی برای انجام و بسترسازی تحقیقات ذکر کرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در این زمینه پیشگام و پیشرو است.

فاطمی با اشاره به اینکه در اسفند ماه جاری سه همایش در دانشگاه آزاد برگزار می شود، اظهارداشت: نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن، همایش ادبیات عامه کردی با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و همایش بین المللی عمران شهری به ترتیب در هشتم، یازدهم و سیزدهم اسفندماه جاری در دانشگاه آزاد برگزار می شود.

مشارکت ادارات دولتی برای برگزاری همایش بین المللی عمران شهری

دبیرکمیته اجرایی نخستین همایش بین المللی عمران شهری در دانشگاه آزاد سنندج هم در این نشست عنوان کرد: ازتمامی ادارات سطح استان برای حمایت های مادی و معنوی از این همایش دعوت به همکاری شد ولی متاسفانه ادارات مرتبط با موضوع همایش هیچ گونه حمایتی از دانشگاه نکردند.

بهرام لاهورپور دفتر امورشهری استانداری، شهرداری های سطح استان، نیروی انتظامی، نظام مهندسی ساختمان، شرکت آب منطقه‌ای استان، اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان میراث فرهنگی و اداره کل ارشاد اسلامی استان را از ادارات حامی این کنفرانس بین المللی ذکر کرد.

وی میزان حمایت مالی ازنخستین کنفرانس بین المللی عمران شهری در سنندج را تاکنون 800 میلیون ریال اعلام کرد.

وی اظهارداشت: این همایش راس ساعت 8 صبح مورخ 13 اسفند در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار می شود و مقالات به صورت سخنرانی و پوستر هم در این روز ارائه خواهد شد.

دبیرکمیته اجرایی نخستین همایش بین المللی عمران شهری در دانشگاه آزاد سنندج اضافه کرد: روز دوم همایش تور بازدید از موزه و خانه کرد سنندج و روز سوم نیز میزگردی با حضور رئیس دفتر فنی استانداری، شهردار سنندج، معاون عمرانی استاندار و تعداد دیگری از مدیران کل دستگاه های اجرایی سطح استان برگزار می شود.