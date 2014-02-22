برنامه های هفته سلامت مردان در جزیره کیش تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا رضانیا ظهر شنبه در نشستی مطبوعاتی، عنوان کرد: اهمیت موضوع سلامت مردان درکشور ما سبب نام گذاري نخستين هفته اسفند با نام هفته سلامت مردان شده است، که طی این هفته در خصوص برنامه هاي متنوع مركز توسعه سلامت كيش با اجرای برنامه های متنوع آموزشی و مشاوره هاي حضوري و همچنين تعامل با رسانه ملي در جهت تهيه و پخش برنامه ها و پیام های رادیویی با موضوع سلامت مردان، راهكارهاي مفيدي در جهت پيشگيري و شناخت نشانه بيمارها به مردان ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: اختصاص تاریخ ششم اسفند براي ویزیت وآزمایش رایگان برای افراد بالاتر از 50 سال، ازديگر برنامه های مركز توسعه سلامت كيش در هفته سلامت مردان است وعلاقه مندان با استفاده از اين طرح درماني مي توانند ششم اسفند از ساعت 8 تا 13 و سي دقيقه به مركز بهداشتي درماني بوعلي واقع در منطقه سفين مراجعه کنند.

رضانيا سلامت مردان را به عنوان يكي از مهم ترين عوامل ارتقای سلامت نیروی کاردر جامعه دانست و گفت: سلامت مردان زمينه ساز توسعه کشور بوده و با توجه به اینکه مردان نسبت به زنان بيشتر در معرض خطر شغلی و مشاغل سخت و پرخطر هستند ارتقاء سطح آگاهي اين قشر از افراد جامعه در خصوص راهكارهاي حفظ سلامتي خود ضروري است.

سرپرست مركز توسعه سلامت كيش با اشاره به عادات غلطی مانند مصرف سیگار، اعتیاد و استرس شغلی در گروه مردان، اظهار داشت: تمايل بسيار كم مردان در مراجعه به پزشک و مراکز درمانی به دلایل مختلف از جمله موانع فرهنگی سبب مي شود آنها درمان مشكلات جسمي و بيماري هاي خود را تا مراحل پیشرفته و خطرناک بیماری به تأخیر می اندازند و نامگذاری هفته اول اسفند ماه، با هدف تاکید بر سلامت مردان جامعه ایرانی و حساس سازي آنان برای توجه بیشتر به جنبه های مختلف پیشگیری از مخاطرات سلامت است.