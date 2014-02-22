اساتید برجسته خارجی در نخستین همایش بین المللی عمران شهری در سنندج حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آرش سیاری بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سنندج گفت: این همایش با تاکید بر فناوری های نوین در اسنفدماه سال جاری در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار می شود.

وی تصریح کرد: برگزاری چنین همایش های عملی در سطح بین المللی منجر به ایجاد اعتماد به نفس ارتقای آگاهی و آشنایی بیشتر فارغ التحصیلان و به روزشدن علم و آگاهی این افراد می شود.

وی عنوان کرد: متاسفانه روش های مرسوم ساخت و ساز در ایران به حدود 30 تا 40 سال پیش کشورهای توسعه یافته برمی گردد لذا یکی از مزایای اصلی برگزاری همایش بین المللی عمران شهری آشنایی با روش های جدید در کشورهای توسعه یافته با دعوت از مهمان های ویژه خارج از کشور است.

دبیر کمیته علمی نخستین همایش بین المللی عمران شهری در دانشگاه آزاد سنندج ادامه داد: پروفسوردیوید الکساندر استاد دانشگاه کالج لندن متخصص جامعه شناسی شهری، اکبر ابوترابی استاد دانشگاه فنی دانشگاه کینگستون انگلستان، محسن غفوری آشتیانی استاد نمونه پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله از سخنرانان ویژه کنفرانس بین المللی عمران شهری هستند.

سیاری افزود: سخنرانی فرانک اکاردت استاد دانشگاه باوهاوس و ایمار آلمان متخصص در زمینه معماری به صورت ویدئو کنفرانس پخش خواهد شد.

وی با اشاره به ارسال 980 مقاله به دبیرخانه همایش به صورت الکترونیکی اظهارداشت: 90 درصد مقالات توسط سه نفر داوری شده است و در روز همایش 382 مقاله به صورت سخنرانی و پوستر ارائه می شود.

وی با بیان اینکه پیشرفته ترین مباحث در همایش های علمی مطرح می شود، تصریح کرد: برگزاری همایش های علمی تغییر نگرش دانشجویان و اساتید را به دنبال خواهد داشت.