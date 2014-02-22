تندباد برق برخی از مناطق پارس آباد را قطع شد/ خسارت به تاسیسات برق رسانی

ناصر عبداللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این پدیده که دو روز گذشته در پارس آباد در جریان است، برق مناطقی از جمله فرودگاه، قشلاق موسی لو، صفرلو و نجف کندی را قطع کرد.

وی با بیان اینکه برق این مناطق به مدت یک ساعت قطع شده بود، تاکید کرد: در چندین قشلاق به علت شکستن تیرهای برق و قطع شبکه با خاموشی روبرو بودیم که با تلاش گروه اتفاقات و عملیات و بسیج تمام امکانات خاموشی ها مرتفع شد.

مدیر امور برق پارس‌آباد با تاکید بر اینکه در این شهرستان مشکل خاموشی نداشتیم و علت قطع برق امروز تندباد بوده است، ادامه داد: علاوه بر مناطق برون شهری؛ وزش باد شدید در پارس آباد باعث افتادن تعدادی از تیر برق ها در سطح شهر شده است.

وی همچنین با اشاره به میزان خسارت ایجاد شده در این شهرستان به تاسیسات توزیع برق تصریح کرد: تندباد در 24 ساعت گذشته 150 میلیون ریال خسارت به تاسیسات برق شهرستان پارس آباد وارد کرده است.

طوفان و تندباد شديد از شب جمعه در شهرستان پارس آباد آغاز شده و در حال حاضر نیز به صورت متناوب از شدت آن کاسته شده و یا افزوده می شود. تندباد علاوه بر خسارت به اماکن عمومی و خصوصی رفت و آمد مردم را با اختلال مواجه كرده است.