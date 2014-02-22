به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش، ظهر شنبه در جلسه اي با اعضاي شوراي مديران ستادي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد با بیان اینکه در قانون اساسی به حمایت از بخش تعاون توجه ویژه ای شده است، اظهار داشت: در بند 2 اصل 43 به اعطای تسهیلات بدون بهره به تعاونی ها تاکید شده که متاسفانه از آن غفلت شده است و دولت و مجلس باید توجه ویژه ای به این امر معطوف دارند.

وي همچنين با بیان اینکه این اداره با آحاد مختلف مردم به ويژه کارگران شریف و اقشار آسیب پذیر که به طور عمده در شکل گیری انقلاب و دفاع از آن نقش محوری داشته اند، پیوند و تعامل زیادی دارد، گفت: عملکرد مطلوب و جلب رضایت جامعه هدف، باید به عنوان یک راهبرد اساسی مدنظر قرار گیرد.

تابش، اهتمام به تربیت نیروی انسانی کارآمد که بتواند منطبق بر استانداردهای روز دنیا و واقعیات و نیازهای جامعه، ماموریت های محوله را به انجام برساند ضروری برشمرد و تاكيد كرد: باید آموزش کارفرمایان، کارگران و تمامی عواملی که در تولید و ارائه خدمات نقش آفرین هستند، مدنظر قرار گیرد.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس، کارگران زحمتکش و صبور استان را انسانهایی شریف، متعهد و متدین توصیف و بر لزوم رفع مشکلات آنان تاکید كرد و افزود: امنیت شغلی کارگران یکی از پایه های مهم امنیت در جامعه است و از وظایف دینی ما نیز محسوب می شود.

تابش در بخش ديگري از سخنان خود، خالی ماندن حدود 50 درصد ظرفیت چارت سازمانی اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان را چالشی برای ارائه خدمات مطلوب به مردم دانست و از مسئولان امر در استان و وزارتخانه خواست این مشکل و نیاز را حل کنند.

نماینده مردم اردکان همچنین اظهار داشت: با توجه به حجم زیاد مهندسان، تکنسین ها و کارگرانی از اتباع خارجی مرتبط با صنایع، ضرورت راه اندازی نمایندگی کنسولی وزارت خارجه در یزد کاملا احساس مي شود و اميد مي رود با پیگیری هایی که انجام خواهد شد، این امر محقق شود.

وی بر فراهم آوردن بستر سرمایه گذاری گسترده در استان و تسریع در استفاده واحدهای واجد شرایط از اعتبارات صندوق توسعه ملی تاکید کرد.