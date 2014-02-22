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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۸:۲۷

احدی در گفتگو با مهر:

تیم "قیقاج" اردبیل مقام دوم مسابقات زمستانی ترکیه را کسب کرد

تیم "قیقاج" اردبیل مقام دوم مسابقات زمستانی ترکیه را کسب کرد

اردبیل – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی استان اردبیل از کسب مقام دوم تیم "قیقاج" کمانگیری روی اسب تیم این استان در رقابت هاب زمستانی ترکیه خبر داد.

علیرضا احدی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: تیم منتخب اردبیل شامل دو ورزشکار و یک همراه به نمایندگی از کشورمان در دومین جشنواره و مسابقات زمستانی "بازی با اسب (اسب طلایی)" در استان اردهان کشور ترکیه شرکت کرده بود.

وی تصریح کرد: در این رقابت ها که به صورت بین المللی برگزار می شد، تیم منتخب اردبیل به نمایندگی از کشورمان در قالب تفاهم نامه های امضاء شده بین دو کشور و این استان با استان اردهان حضور داشت.

سرپرست تیم اعزامی هیئت ورزش های روستای به مسابقات ورزشی ترکیه با اشاره به حضور ورزشکاران اردبیلی در دو سبک "قیقاج" و "مملوک" این مسابقات افزود: رقابت های زمستانی ترکیه در رشته های "جریت" پرتاب نیزه برروی اسب، "کزاگ کایاک" سورتمه دو اسب، "راهوان" سوارکاری استقامت با سورتمه برروی برف و یخ به طول سه کیلومتر و کمانگیری روی اسب "قیقاج" در دو سبک قاپاق و مملوک "آتلی اکلوک" عنوان کرد.

به گفته وی در پایان این مسابقات و در رشته کمانگیری روی اسب قیقاج روانبخش نائب پاشایی موفق به کسب مقام دوم و در سبک مملوک سعید سبز علیزاده دیگر ورزشکار اردبیلی به مقام سوم دست یافت.


روان نائب پاشایی در مسابقات ترکیه

احدی تاکید کرد که در این جشنواره و مسابقات زمستانی، 140 ورزشکار از سه کشور ترکیه، ایران و ترکمنستان در چهار رشته مذکور در منطقه توریستی دریاچه چلدر استان اردهان به رقابت پرداختند.

وی عنوان کرد: این مسابقه به همت فدراسیون ورزش های سنتی کشور ترکیه و با حمایت استانداری، شهرداری، آموزش و پرورش و دانشکده استان اردهان برگزار شد.

 

کد مطلب 2241653

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