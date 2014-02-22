تیم "قیقاج" اردبیل مقام دوم مسابقات زمستانی ترکیه را کسب کرد

علیرضا احدی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: تیم منتخب اردبیل شامل دو ورزشکار و یک همراه به نمایندگی از کشورمان در دومین جشنواره و مسابقات زمستانی "بازی با اسب (اسب طلایی)" در استان اردهان کشور ترکیه شرکت کرده بود.

وی تصریح کرد: در این رقابت ها که به صورت بین المللی برگزار می شد، تیم منتخب اردبیل به نمایندگی از کشورمان در قالب تفاهم نامه های امضاء شده بین دو کشور و این استان با استان اردهان حضور داشت.

سرپرست تیم اعزامی هیئت ورزش های روستای به مسابقات ورزشی ترکیه با اشاره به حضور ورزشکاران اردبیلی در دو سبک "قیقاج" و "مملوک" این مسابقات افزود: رقابت های زمستانی ترکیه در رشته های "جریت" پرتاب نیزه برروی اسب، "کزاگ کایاک" سورتمه دو اسب، "راهوان" سوارکاری استقامت با سورتمه برروی برف و یخ به طول سه کیلومتر و کمانگیری روی اسب "قیقاج" در دو سبک قاپاق و مملوک "آتلی اکلوک" عنوان کرد.

به گفته وی در پایان این مسابقات و در رشته کمانگیری روی اسب قیقاج روانبخش نائب پاشایی موفق به کسب مقام دوم و در سبک مملوک سعید سبز علیزاده دیگر ورزشکار اردبیلی به مقام سوم دست یافت.





روان نائب پاشایی در مسابقات ترکیه

احدی تاکید کرد که در این جشنواره و مسابقات زمستانی، 140 ورزشکار از سه کشور ترکیه، ایران و ترکمنستان در چهار رشته مذکور در منطقه توریستی دریاچه چلدر استان اردهان به رقابت پرداختند.

وی عنوان کرد: این مسابقه به همت فدراسیون ورزش های سنتی کشور ترکیه و با حمایت استانداری، شهرداری، آموزش و پرورش و دانشکده استان اردهان برگزار شد.