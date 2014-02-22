روزانه 130 تن زباله در آبادان تولید می شود/ سال 95 پایان سوزندان زباله

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا شیرازی ظهر امروز در مانور یک هفته ای سلامت و نظافت عمومی در آبادان افزود: این میزان زباله تولید شده در ایامی همچون نوروز به بیش از 150 تن در روز نیز بالغ می شود.



وی اظهار کرد: با گسترش شهر نشینی و افزایش روز افزون جمعیت مسئله زباله به یکی از دغدغه ها و مسائل مهم روز دنیا تبدیل شده است و برای آن الگوهای متفاوتی همچون سوزاندن، دفن بهداشتی، تفکیک از مبدا و پردازش در مقصد و در نهایت تولید کود کمپوست از آن زباله ها به عنوان برخی از این الگوها معرفی شده اند.



شیرازی با اشاره به شروع به کار کارخانه 150 تنی پردازش پسماند آبادان از ابتدای امسال تصریح کرد: این کار حاصل پیگیری و مطالعات طرح جامع شهری و سازمان پسماندها بود که به نتیجه رسید. مرحله دوم کار یعنی ایجاد کارخانه تولید کود کمپوست از طریق سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درحال پیگیری است.



شهردار آبادان با بیان اینکه تا پایان سال 95 نباید موضوعی به نام دفن و سوزاندن زباله وجود داشته باشد، ادامه داد: به طور جدی به دنبال احداث این کارخانه هستیم که البته شهرهای همجوار نیز باید در این راستا با ما مشارکت داشته باشند.



وی با اشاره به اینکه 32 گونه مشکل زیست محیطی از بابت زباله ای که می ماند و جمع آوری نمی شود رخ می دهد، گفت: موضوع جمع آوری زباله و نظافت شهری یکی از دغدغه های اصلی شهرداری به شمار می رود.



شیرازی با تاکید بر لزوم مشارکت مردمی در امر نظافت شهری افزود: سرانه تولید زباله در آبادان 900 گرم است و این در حالیست که بر اساس استانداردها این رقم بین 450 تا 750 گرم است.



وی اظهار کرد: پیش از این در سه مرحله زباله ها از سطح شهر جمع آوری می شد اما این رقم در زمان فعلی به یک بار در روز رسیده است که این نشان از فرهنگ بالای مردم و مشارکت آنان در امور شهری دارد.



به گفته شهردار آبادان این عمل باعث کاهش میزان زباله تولیدی، کاهش هزینه و مدیریت درست می شود.



شهردار آبادان با اشاره به وسعت 530 کیلومتر مربعی آبادان تصریح کرد: 560 نیروی خدماتی شهرداری در زمینه نظافت شهری و جمع آوری زباله ها فعالیت دارند.



شیرازی یادآور شد: به رغم کمبود شدید نیروهای خدماتی، امکان جذب و افزایش نیرو در این بخش را نداریم از این رو سعی کرده ایم تا با سمت مکانیزه کردن تجهیزات به پیش رویم.



وی گفت: مشارکت و همراهی مردم در زمینه کاهش تولید زباله می تواند کمک فراوانی به شهرداری در بحث کمبود نیروی انسانی کند.



شیرازی با بیان اینکه زمان زباله گیری از ساعت 9 شب تا شش بامداد انجام می شود از شهروندان آبادانی خواست تا در راس ساعت 9 شب زباله های خانگی خود را در مقابل در منازلشان قرار دهند.



وی با قدردانی از ابتکار عمل استاندار خوزستان در اجرای مانور یک هفته ای نظافت و سلامت عمومی افزود: با توجه به برنامه های مدون تدارک دیده شده تمامی نیروهای شهرداری به ویژه در بخش مدیریت پسماند و واحد موتوری در طول یک هفته اجرای مانور اقدامات مناسبی را در جهت نظافت و پاکسازی مناطق مختلف شهری و بر اساس جدول زمانبندی شده به انجام می رسانند.



به گفته شیرازی 60 دستگاه خودرو خدمات شهری با همراهی برخی ادورات از راه و شهرسازی و آبفا کار جمع آوری نخاله ها و زباله ها از سطح شهر را انجام می دهند.



شهردار آبادان با اشاره به نزدیکی ایام نوروز افزود: کار بهسازی، پاکسازی و آماده سازی مناطق مختلف شهری تا 20 اسفندماه جاری به اتمام می رسد و آماده میزبانی از میهمانان خواهیم شد.

