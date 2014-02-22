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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۸:۳۶

یانوکوویچ: استعفا نمی دهم، کودتا رخ داده است/ مصوبات پارلمان را امضا نخواهم کرد

یانوکوویچ: استعفا نمی دهم، کودتا رخ داده است/ مصوبات پارلمان را امضا نخواهم کرد

رئیس جمهوری اوکراین ضمن مخالفت با مصوبات امروز پارلمان این کشور مخالفان را جنایتکار توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، ویکتور یانوکوویچ اعلام کرد: هرگز استعفا نمی دهم. آنچه در اوکراین رخ داده کودتاست.

رئیس جمهوری اوکراین افزود: هرگز قوانین اخیر پارلمان اوکراین را امضا نخواهم کرد زیرا این قوانین غیرقانونی است.

یانکویچ اعلام کرد: هر آنچه در پارلمان رخ داده جنایت است و مخالفان جنایتکار هستند.

وی بیان کرد: من هرگز از اوکراین خارج نخواهم شد زیرا رئیس جمهوری قانونی هستم و از حمایت میانجی گران بین المللی برخوردارم و از جامعه بین المللی خواهم خواست که افراطی ها را متوقف کنند.

رئیس جمهوری اوکراین از به کار گیری تمام تلاش خود برای پایان خونریزی ها در این کشور خبر داد و افزود: در راستای حمایت از شهروندانی که جنایتکاران آنها را در محل کار و زندگی خود تحت تعقیب قرار می دهند عمل خواهم کرد.

 از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یانوکوویچ بیان کرد: اوضاع کنونی اوکراین مشابه دهه 30 یعنی زمانی که آدلف هیتلر در آلمان بر سر کار بود است.

همچنین شبکه بی بی سی به نقل از وی تصریح کرده است: من استفعا نمی دهم.

کد مطلب 2241663

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