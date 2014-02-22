یانوکوویچ: استعفا نمی دهم، کودتا رخ داده است/ مصوبات پارلمان را امضا نخواهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، ویکتور یانوکوویچ اعلام کرد: هرگز استعفا نمی دهم. آنچه در اوکراین رخ داده کودتاست.
رئیس جمهوری اوکراین افزود: هرگز قوانین اخیر پارلمان اوکراین را امضا نخواهم کرد زیرا این قوانین غیرقانونی است.
یانکویچ اعلام کرد: هر آنچه در پارلمان رخ داده جنایت است و مخالفان جنایتکار هستند.
وی بیان کرد: من هرگز از اوکراین خارج نخواهم شد زیرا رئیس جمهوری قانونی هستم و از حمایت میانجی گران بین المللی برخوردارم و از جامعه بین المللی خواهم خواست که افراطی ها را متوقف کنند.
رئیس جمهوری اوکراین از به کار گیری تمام تلاش خود برای پایان خونریزی ها در این کشور خبر داد و افزود: در راستای حمایت از شهروندانی که جنایتکاران آنها را در محل کار و زندگی خود تحت تعقیب قرار می دهند عمل خواهم کرد.
از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یانوکوویچ بیان کرد: اوضاع کنونی اوکراین مشابه دهه 30 یعنی زمانی که آدلف هیتلر در آلمان بر سر کار بود است.
همچنین شبکه بی بی سی به نقل از وی تصریح کرده است: من استفعا نمی دهم.
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