به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان ناطق عصر شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های آئین نکوداشت این شاعر و ادیب استان اردبیل افزود: این برنامه تحت عنوان "شب غزل و موسیقی" روزهاي 21 و 22 اسفند ماه جاری در تالار شمس عطار اردبيلي مجتمع فرهنگي هنري فدك برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این برنامه ودود موذن نقاش، مجسمه‌ساز و خواننده استان و کشوری، بهاالدين خراساني خواننده و از شاگردان مرحوم استاد علي سليمي و محمد احدي خواننده و مدرس آواز قطعاتی از موسیقی مقامی را با اشعاري از استاد صالح عاصم در مايه‌هاي اصيل و ماندگار موسيقي فارسي و آذربايجاني اجرا خواهند کرد.

رئیس حووزه هنری استان تاکید کرد که حضور و اجراي اين سه چهره برجسته موسیقی استان همزمان با آيين نكوداشت عاصم‌اردبيلي مي‌تواند نويدبخش روزهاي پراميدي براي موسيقي مقامي و آييني در اردبيل باشد.

وی با بیان اینکه تمرینات این اجرا از روزهای گذشته آغاز شده است، متذکر شد: تمرينات اين گروه تا روزهاي اجرا در تالار "علي سليمي" ساختمان آموزشي حوزه هنري ادامه خواهد يافت.

ناطق تصریح کرد: قطعات توليدي و اجرايي اين اساتيد موسيقي استان، پس از پايان آيين نكوداشت استاد عاصم توسط واحد موسيقي حوزه هنري استان اردبيل در اختيار علاقمندان در اردبیل و سایر استان‌هاي همجوار قرار خواهد گرفت.

وی همچنین از انتشار گزيده‌ شش اثر منتشر شده استاد عاصم ‌اردبيلي تحت عنوان "بير دامجي محبت" در اردبیل خبر داد و یادآور شد: اين مجموعه مراحل تدوين و توليد خود را سپري كرده و روز 22 اسفند همزمان با اختتاميه آيين نكوداشت استاد عاصم توزیع خواهد شد.