یانوکوویچ ممکن است توسط سیا ترور شود/ نقش آمریکا و غرب در تحولات اوکراین

استفان لندمن نظریه پرداز آمریکایی که دانش آموخته دانشگاه هاروارد و از منتقدین جدی سیاست های غرب به ویژه آمریکا به شمار می‌رود در گفتگویی با خبرنگار مهر به تشریح نقش آمریکا و غرب در تحولات اخیر اوکراین و اهداف آنها در این خصوص پرداخت که مشروح این مصاحبه در زیر آمده است.

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: نقش دولت آمریکا در سرنگونی دولت اوکراین را چگونه می بینید؟

لندمن: باراک اوباما که فاشیسم امپریالیست را نمایندگی می کند خواهان حذف تمامی رقبای اقتصادی، سیاسی و نظامی آمریکا در سطح جهان است. او خواستار سرنگونی تمامی حکومت های مستقل و روی کار آوردن مترسک های آلت دست طرفدار غرب در کشورها است. آخرین هدف اوباما در حال حاضر اوکراین است کشوری که اوباما تمام تلاشش را برای نابودی آن بکار بسته است. اوباما مسئول تمامی خشونت ها در ماه های گذشته در این کشور است.

هدف اوباما و بطور کلی غرب از دخالت در اوکراین چیست ؟

هدف او استعمار کردن و استفاده از منابع این کشور است. وی قصد دارد تا کنترل مهمترین کشور جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق را در دست گیرد. آمریکا قصد دارد در مرزهای روسیه پایگاه های جدیدی تاسیس کند که احتمال بروز جنگ جهانی سوم را افزایش می دهد. ریشه های فاشیسم در آمریکا و در اروپا هم بسیار قوی است. اینها تمامی کشورهای مستقل و غیر وابسته را یکی بعد از دیگری هدف قرار می دهند.

سوریه و اوکراین در مرکز و کانون طوفان هژمونی امریکا و غرب قرار دارند و هدف آنها ایجاد قدرت هایی در این کشورها است که نتواند منافع آنها را به چالش بکشاند و برای دستیابی به این هدف از هیچ کاری فروگذاری نمی کنند. دستور کار روی میز اوباما سلطه امپریالیستی است. اوباما حاضر است برای این هدف بشریت را هم به نابودی بکشاند.

آینده ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین را چگونه می بینید؟

آینده سیاسی یانوکویچ به پایان رسیده است. آزادی شخصی و حتی زندگی او هم به مخاطره افتاده است و ممکن است عوامل سیا او را بکشند. سیا در ترور رهبران مستقل جهان سابقه طولانی دارد. از دید آمریکا دولت مستقل و منتخب اوکراین باید سرنگون شود و این کار باید توسط اوباما به هر صورتی که ممکن باشد صورت پذیرد.

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