هیات ایلام قهرمان لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات باحضور تیمهای هیات ایلام، هیات گیلان، فیروز قزوین و پگاه فارس برگزار و نتایج زیر حاصل شد:
* فیروز قزوین 54 - پگاه فارس 61
* هیات ایلام 57 - هیات گیلان 37
* هیات گیلان 47 - پگاه فارس 71
* هیات ایلام 51- فیروز قزوین 44
* هیات گیلان 41- فیروز قزوین 45
* پگاه فارس 54 - هیات ایلام 64
بر این اساس تیم هیات ایلام با کسب 6 امتیاز به عنوان قهرمان این دور از رقابتها شناخته شد و پگاه فارس با 5 امتیاز و فیروز قزوین با 4 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند، ضمن اینکه دو تیم هیات ایلام و پگاه فارس به رقابتهای لیگ برتر سال آینده صعود کردند.
دومین دوره رقابتهای باشگاهی بسکتبال با ویلچر بانوان برگزار شد
این مسابقات با حضور پنج تیم از استانهای زنجان، فارس، یزد، خراسان رضوی و اصفهان به میزبانی هیات یزد برگزار شد.
مریم دهستانی، سرپرست فنی مسابقات، با اعلام این خبر افزود: پس از برگزاری 10 مسابقه بین پنج تیم حاضر در این رقابتها، تیم زنجان به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم فارس نایب قهرمان شد.
وی در ادامه گفت: تیمهای یزد، خراسان رضوی و اصفهان نیز به ترتیب در جایگاه سوم تا پنجم قرار گرفتند.
سرپرست فنی مسابقات خاطر نشان کرد: سطح رقابت ها به نسبت دوره های پیشین بسیار تغییر کرده و تیم ها با آمادگی خوبی در مسابقات شرکت کردند.
دهستانی افزود: در مسابقات این دوره ورزشکاران جوان و جدید به ترکیب تیم ها افزوده شده بودند و تیم هایی نظیر یزد و فارس بسیار خوب ظاهر شدند و این آمادگی باعث شده بود نتیجه بسیاری از دیدارها قابل پیش بینی نباشد.
وی در پایان گفت: برترین بازیکنان حاضر در این رقابتها شناسایی شده و در رویدادهای احتمالی بسکتبال با ویلچر بانوان از آنها دعوت به عمل خواهد آمد.
دور نهایی رقابتهای لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچر سال 92 به میزبانی هیات ایلام برگزار شد و تیم میزبان با قهرمانی به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات باحضور تیمهای هیات ایلام، هیات گیلان، فیروز قزوین و پگاه فارس برگزار و نتایج زیر حاصل شد:
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