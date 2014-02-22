هیات ایلام قهرمان لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات باحضور تیم‎های هیات ایلام، هیات گیلان، فیروز قزوین و پگاه فارس برگزار و نتایج زیر حاصل شد:



* فیروز قزوین 54 - پگاه فارس 61

* هیات ایلام 57 - هیات گیلان 37

* هیات گیلان 47 - پگاه فارس 71

* هیات ایلام 51- فیروز قزوین 44

* هیات گیلان 41- فیروز قزوین 45

* پگاه فارس 54 - هیات ایلام 64



بر این اساس تیم هیات ایلام با کسب 6 امتیاز به عنوان قهرمان این دور از رقابتها شناخته شد و پگاه فارس با 5 امتیاز و فیروز قزوین با 4 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند، ضمن اینکه دو تیم هیات ایلام و پگاه فارس به رقابتهای لیگ برتر سال آینده صعود کردند.



دومین دوره رقابتهای باشگاهی بسکتبال با ویلچر بانوان برگزار شد

این مسابقات با حضور پنج تیم از استان‎های زنجان، فارس، یزد، خراسان رضوی و اصفهان به میزبانی هیات یزد برگزار شد.



مریم دهستانی، سرپرست فنی مسابقات، با اعلام این خبر افزود: پس از برگزاری 10 مسابقه بین پنج تیم حاضر در این رقابتها، تیم زنجان به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم فارس نایب قهرمان شد.



وی در ادامه گفت: تیم‌های یزد، خراسان رضوی و اصفهان نیز به ترتیب در جایگاه سوم تا پنجم قرار گرفتند.



سرپرست فنی مسابقات خاطر نشان کرد: سطح رقابت ها به نسبت دوره های پیشین بسیار تغییر کرده و تیم ها با آمادگی خوبی در مسابقات شرکت کردند.



دهستانی افزود: در مسابقات این دوره ورزشکاران جوان و جدید به ترکیب تیم ها افزوده شده بودند و تیم هایی نظیر یزد و فارس بسیار خوب ظاهر شدند و این آمادگی باعث شده بود نتیجه بسیاری از دیدارها قابل پیش بینی نباشد.



وی در پایان گفت: برترین بازیکنان حاضر در این رقابتها شناسایی شده و در رویدادهای احتمالی بسکتبال با ویلچر بانوان از آنها دعوت به عمل خواهد آمد.

