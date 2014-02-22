به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی عصر شنبه در نشست مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی طی سال‌های اخیر برای توسعه شبکه‌های گازرسانی در استان بوشهر شده است و در حال جاضر بسیاری از شهرها و روستاهای استان بوشهر از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

وی ادامه داد: شرکت گاز استان بوشهر از سال 86 از فارس مستقل شد و از سال 87 اعتبارات و بودجه مجزا دریافت کرد که شاهد اجرای طرح‌های بسیار خوبی در زمینه گازرسانی بوده‌ایم.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با مقایسه وضعیت گازرسانی استان بوشهر با سال های قبل بیان داشت: در سال 87، 988 کیلومتر شبکه گازرسانی در استان بوشهر داشتیم که در حال حاضر به بیش از سه هزار و 400 کیلومتر رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین در سال 87، در زمینه انشعابات 16 هزار مشترک داشتیم که در حال حاضر بیش از 92 هزار انشعاب گاز در استان بوشهر داریم

337 روستای استان بوشهر از نعمت گاز برخوردار هستند

حسینی خاطرنشان ساخت: همچنین تنها 12 شهر استان بوشهر در سال 87 از نعمت گاز برخوردار بودند و 11 درصد مردم از گاز بهره‌مند بودند که در حال حاضر 30 شهر با ضریب جمعیت 84 درصد از نعمت گاز برخوردار هستند.

وی ادامه داد: همچین در سال 87 تنها به هفت روستای استان بوشهر گازرسانی صورت گرفته بود ولی در حال حاضر 337 روستای استان بوشهر معادل 43 درصد روستاها از نعمت گاز برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر تصریح کرد: از همه ظرفیت‌ها برای گزارسانی به نقاط مختلف استان بوشهر بهره خواهیم گرفت تا بتوانیم بهترین عملکرد را در این زمینه داشته باشیم.

