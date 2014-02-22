حضور 280 شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه صنعت دام و طیور جزیره کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و صنایع وابسته با حضور وزیر جهاد کشاورزی و علی اصغر مونسان مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در مركز نمايشگاه هاي بين المللي كيش افتتاح شد.

این نمایشگاه در فضایی بالغ بر 14 هزار متر مربع با حضور 280 شرکت داخلی و خارجی از تاریخ یکم لغایت سوم اسفند به مدت سه روز در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی کیش برپا خواهد بود.

درنخستین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور وصنایع وابسته 36 شرکت اروپایی از جمله از کشورهای ایتالیا،آلمان، اکراین،فرانسه،هلند و بلژیک و همچنین 10 شرکت آمریکایی حضور دارند.

شرکت های حاضر در این نمایشگاه بین المللی تامین کننده مواداولیه و افزودنی های خوراک دام و طیور هستند.

این نمایشگاه در زمینه تغذیه و بهداشت دام و طیور، تجهیزات و لوازم پرورش، اصلاح نژاد و تامین خوراک سالم برای دام و طیور و همچنین صنایع تبدیلی و کشتارگاهی و با هدف ایجاد فرصت لازم برای تولید کنندگان، سازندگان و کارآفرینان داخلی جهت آگاهی از فناوری های نوین و امکان ملاقات های تجاری در سطح ملی و بین المللی برپا شده است.

در حاشیه برگزاری این نمایشگاه نیز کارگاه های آموزشی و تخصصی با حضور کارشناسان، متخصصان و صاحب نظران داخلی و خارجی با همکاری و مشارکت تشکل های صنفی از جمله سندیکاها و انجمن های تولید خوراک و داروهای دام و طیور و اتحادیه های مرغداران و دامداران سراسر کشور برای عوامل تولید فرآورده های پروتئینی و لبنی برگزار شده است.

حجتي وزیر کشاورزی در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: رسالت بخش كشاورزي افزایش وتامين نيازهاي مردم كشورمان و ارتقا سطح بالای امنيت غذايي و زمينه سازي براي افزودن سهم پروتئين گیاهی وحيواني در سبد غذايي همه خانوارها در کشور به ویژه اقشار آسيب پذير است.

وی با بیان اینکهتوجه به بخش كشاورزي در تما م جهان يكي از كارآمدترين رويكردها درجهت مقابله با فقر درکل جوامع جهان سوم معرفي خواهد شد گفت:توسعه صنايع وابسته به بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه به عنوان مزيت هاي نسبي و سهولت نسبي در مراحل اجرايي به شمار خواهد رفت و در راستاي تكميل زنجيره هاي توليد محصولات کشاورزی و همچنین ايجاد ارزش افزوده، افزايش اشتغال از طريق صنايع و ايجاد بستر لازم براي صدور محصولات فرآوري و كسب درآمدهاي ارزي از اهميت ويژه اي برخوردار می باشد.

وزیر جهاد کشاورزی یکی از اهداف مهم اهداف بلند مدت در بخش كشاورزي را برقراري امنيت سرمايه گذاري در زيربخش امور دام با اصلاح و رفع تنگناهاي قانوني نظام دامداري عنوان کرد و اظهار کرد: بهبود كيفيت توليدات دامي، افزايش بهره وري منابع دامي، عوامل توليد و صادرات، ارتقا سطح دانش فني توليدكنندگان و همچنین خوداتكايي در محصولات دامي و بهبود شاخص تغذيه در زمينه پروتئين دامي بسیار مهم است.

وی در ادامه افزود: تلاش هاي زيادي تاكنون براي افزايش توليد شير در کشورصورت گرفته اما بين وضع مطلوب با وضعيت موجود از لحاظ توليد و مصرف مواد لبني فاصله زيادي وجود دارد كه با توجه به رشد جمعيت در کشورمان كاهش فاصله مزبور نياز به رشد مضاعف خواهد داشت.

وزير جهادكشاورزي در خصوص فعاليت هاي آبزي پروري و شيلاتي در ایران بیان کرد: توليدات محصولات شيلاتي علاوه بر تامين نيازهاي پروتئيني مي تواند در سودآوري اقتصادي مناطق مختلف كشور به ويژه در سواحل شمال و جنوب کشور نقش سازنده وموثري را ایفا می کند.

وي خاطر نشان کرد: بهره گيري از ظرفيت بخش خصوصي، سرمايه انساني و تكنولوژي و دستاوردهاي صنعتي در توسعه و ايجاد ظرفيت هاي جديد شيلاتي را بسیار مهم وضروري دانست و گفت: توسعه صنايع وابسته به اين بخش مي تواند مسير درست و مناسبي را براي افزایش وتوليد غذاي بيشتر مهیا وفراهم سازد.

سرپرست جديد مديريت فرهنگي آموزشي سازمان منطقه آزاد كيش منصوب شد

طی حکمی از سوی علی اصغر مونسان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش سيد عليرضا فاطميان پوربه سمت سرپرست جدید مديريت فرهنگي آموزشي سازمان منطقه آزاد كيش منصوب ومشغول بکار شد.

مونسان در حکم سرپرست فرهنگی و آموزشی درحوزه معاونت فرهنگی واجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش آورده است: فرهنگ، هويت هر ملت است كه با تجلي سبك زندگي اسلامي – ايراني هويتي ايماني را آشكار مي كند و نماياندن اين هويت وظيفه فرهنگي ماست.

ما در قبال فرهنگ عمومي كشور مسئوليت شرعي داريم و براي انجام اين وظيفه به بهترين شكل، بايد روحيه خدمت، نيت خدايي، درايت و مديريت جهادي بر افكار و رفتار ما حاكم باشد تا در پناه لطف خداوند بتوانيم در ميدان جنگ نرم و در ستيز با ناتوي فرهنگي پيروز و سربلند وموفق شويم و در این حوزه حساس و مهم در جزیره کیش در سال حماسه سياسي و اقتصادي با رعايت سه اصل صحت، دقت و سرعت در راه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران موفق عمل شود.

ارتقا سطح ایمنی وسلامت پروازها در فرودگاه کیش

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش دربازدید از طرح های عمرانی وخدماتی فرودگاه بین المللی جزیره کیش بر اهميت ارائه خدمات استاندارد به گردشگران داخلی وخارجی در بدو ورود به فرودگاه بین المللی کیش بر جديت به زيرساخت هاي لازم براي ارتقاء ايمني و سلامت پروازها در این تاكيد كرد.

مونسان در این بازدید به معاومین ودست اندرکاران طرح های در حال اجرا در فرودگاه بین المللی کیش ر ارائه خدمات مطلوب تر و راه اندازي هرچه سريعتر جايگاه سوخت رساني فرودگاه را نیز مورد تاکید قرار داد و خواستار تسریع در اجرای طرح ها درمدت زمان کوتاه شد.

فراهم كردن شرايط مطلوب واستاندارد استفاده از دو منبع ذخيره سوخت مستقر در فرودگاه بین المللی کیش در راستای افزايش ظرفيت ذخيره سوخت در مواقع ضروري ومورد نیازاز جمله طرح های مهم دراین فرودگاه می باشد.

جزیره کیش با 92 کیلومتر مربع مساحت و جمعیتی بالغ بر 32 هزار نفر ساکن دارای امکانات وتجهیزات پیشرفته ای درفرودگاه جزیره کیش می باشد ودر حال حاضر فرودگاه بین المللی کیش با دو باند پروازی و بهره گیری از نیروی مجرب و روزانه 64 پرواز ورودی و خروجی داخلی وخارجی سومین فرودگاه پرتردد درکشور محسوب می شود که سالیانه پذیرای بیش از یک میلیون و 500 هزار گردشگر داخلی و خارجی است.