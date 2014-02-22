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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۲۶

روحانی:

ارتقاء بهره وری از مهمترین محورهای بسیج مهندسی در بخش کشاورزی است

ارتقاء بهره وری از مهمترین محورهای بسیج مهندسی در بخش کشاورزی است

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج مهندسین خراسان رضوی گفت: ارتقاء بهره وری از مهمترین محورهای بسیج مهندسی در بخش کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی روحانی پنچشنبه بعدازظهر در نشست خبری روز مهندس در سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی، اظهار کرد: ارتقاء بهره وری در بخش محصولات کشاورزی، شیلات، زنبور عسل، مرغ بومی و احیاء مراتع از مهم‌ترین محورهای فعالیت بسیج مهندسی است.

وی با تاکید بر اینکه سازمان بسیج مستضعفین در مسیر اقتصاد مقاومتی و تحقق حماسه اقتصادی گام برمی دارد، افزود: استفاده از دانش تخصصی استادان دانشگاه و نخبگان دانشگاهی در مبارزه با تحریم‌ها و خلق حماسه اقتصادی، راه اندازی مرکز حمایت و هدایت طرح‌های تحقیقاتی انرژی از جمله طرح هایی است که در بخش مهندسین صنعتی در نظر گرفته شده است.

مسئول سازمان بسیج مهندسین خراسان رضوی بیان کرد: ارتقاء بهره وری در بخش محصولات کشاورزی، شیلات، زنبور عسل، مرغ بومی و احیاء مراتع از مهم‌ترین محورهای فعالیت بسیج مهندسی است.

روحانی در خصوص فعالیت سازمان بسیج مهندسین در بخش عمارن و معماری تصریح کرد: همکاری با بسیج سازندگی به منظور محرومیت زدایی و خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر در مناطق محروم، ساخت بناهایی با فناوری ایرانی در دستور کار بسیج مهندسین عمران و معماری قرار دارد.

به گفته وی سم پاشی تولید نهال و هرس آنها و مبارزه با خشکسالی، تشکیل تعاونی‌های تولیدی معین دانش بنیان و مشاوره کشاورزی به منظور احیاء مراتع با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی در حال انجام است.

 

 

کد مطلب 2241675

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