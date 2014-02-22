12 اکیپ در طرح بسیج سلامت نوروزی بیرجند فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا وداد بعد از ظهر شنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بیرجند اظهار داشت: طرح بسیج سلامت نوروزی از ابتدای اسفندماه سال جاری تا 15 فروردین ماه برگزاری میشود.
وی با بیان اینکه این طرح با اولویت بازدید از اماکن حساس توسط بازرسان بهداشت و محیط انجام میشود، افزود: در این طرح بازدید از کلیه مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی و بین راهی و اماکن حساس صورت میگیرد.
مسئول بهداشت محیط و حرفهای شهرستان بیرجند هدف از طرح بسیج سلامت را پیشگیری از بروز بیماریهای قابل انتقال و ارتقای بهداشت و سلامت عمومی جامعه عنوان کرد و گفت: هماهنگی با بازرسان بهداشت محیط، آموزش صنوف تحت پوشش اغذیه فروشان، شیرینی پزان و صنف نانوا، هماهنگی با ادراه آب و فاضلاب روستایی و بازدید مشترک از جمله برنامههای بهداشت محیط است.
وداد بیان داشت: فرمانداری، شهرداری، تعزیرات حکومتی، دامپزشکی، دادسرای عمومی، نیروی انتظامی، اتاق اصناف و ... سازمانهایی هستند که در بازدید مشترک بمنظور مشارکت و اجرای بهتر برنامهها با مرکز بهداشت همکاری میکنند.
وی با اشاره به انتظارات مرکز بهداشت شهرستان، درخواست کرد: شهرداری در جهت پاکسازی ورودی شهر، شستشو و گندزدایی سطلهای زباله و دفن بهداشتی زبالهها، اتاق اصناف در نصب اطلاعیههای بهداشتی در مکان کسب و آموزش کسبه، دهیاران در جهت جمعآوری و دفن زبالههای روستا و آموزش و پرورش در خصوص اعلام وضعیت بهداشتی محل اسکان مسافران با مرکز بهداشت همکاری کنند.
گفتنی است شهروندان و مسافران نوروزی در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی می توانند آن را از طریق شماره تلفن 1490 ستاد فوریتهای مرکز سلامت محیط و کار و یا شماره 4430071- 4445503 واحد بهداشت محیط اطلاع دهند.
اجرای طرح سلامت مردان در شهرستان بیرجند
سید محمد زمان ابطحی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری بیرجند نیز در این جلسه اظهار داشت: باتوجه به اهمیت رعایت موازین بهداشتی و نظارت، بویژه در ماه پایانی سال و روزهای آغازین سال جدید، همه ساله از یکم اسفند تا 15 فروردین ماه سال بعد طرح بسیج سلامت نوروزی توسط واحد مهندسی بهداشت محیط و حرفهای مرکز بهداشت در شهرستان بیرجند برگزار میشود.
وی افزود: در این طرح بازرسان بهداشت محیط با تشدید نظارت بر مراکز تهیه، توزیع و فروش موادغذایی و اماکن عمومی حساس همچون مراکز اقامتی مسیربین راهی،هتلها و پایانههای مسافربری در صورت مشاهده تخلف به طور قاطع برخورد میکنند.
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری بیرجند گفت: در طرح بسیج سلامت نوروزی کیفیت منابع وشبکههای عمومی آبرسانی به طور مستمر و روزانه از نظر کلرزنی و کیفیت باکتریولوژی و شیمیایی، کنترل میشود.
ابطحی توجه به بهداشت و سلامت جامعه را یکی از ضروریات دانست و اذعان داشت: هدف از اجرای این طرح پیشگیری از بروزبیماریهای قابل انتقال وارتقاء بهداشت و سلامت عمومی جامعه است.
وی به طرح سلامت مردان اشاره کرد و بیان داشت: این طرح از نخستین پنجشنبه اسفندماه به مدت یک هفته در حال برگزاری است.
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری بیرجند ادامه داد: امسال این هفته تحت عنوان " سوانح و حوادث در کمین مردان" نامگذاری شده است.
ابطحی تاکید کرد: در این هفته شاخصهای ایمنی در محیط کار، ایمنی در محیط زندگی و ایمنی دررانندگی به عنوان راهکارهایی برای ارتقاء سلامت مردان مورد توجه قرارمیگیرد.
وی با بیان اینکه در مطالعهی ملی شانس بیماریها مشخص شده است که حوادث عمدی و غیرعمدی مهمترین علل سالهای از دست رفته عمر میباشد،گفت: بر اساس این مطالعه ابتلا به اعتیاد درمردان 10 برابر زنان، حوادث ترافیکی 5 برابر زنان وحوادث حین کار 3 برابر زنان برآورد شده است.
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