مسابقات اسکیت ایستگاهی دختران قم در چهار رده سنی برگزار شد

مینا صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معرفی برترین های اولین دوره اسکیت ایستگاهی بانوان قم اظهار داشت: نخستین دوره مسابقات اسکیت ایستگاهی بانوان قهرمانی استان قم در سطح فنی و کیفی بسیار خوبی برگزار شد.

نایب رئیس هیئت اسکیت استان قم افزود: اولین دوره مسابقات اسکیت ایستگاهی بانوان به مناسبت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و با عنوان جام عفاف و حجاب به انجام رسید و استقبال بسیار خوبی از سوی دختران اسکیت باز صورت گرفت.

وی یاد آور شد: این رقابت ها با شرکت 40 نفر از ورزشکاران در 4 رده سنی برگزار شد و مراسم اهدای مدال و احکام به نفرات برتر با حضور مسئول امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان قم و کارشناس ورزش بانوان این اداره برگزار ونفرات برتر این دوره از مسابقات تجلیل شدند.

رده سنی زیر 7 سال: ساره جانقلی، نرگس موجودی و پارسانا مردانیان

رده سنی 7 تا 10 سال: مهدیه سبط نبی، سوره جانقلی و زهرا سجادی

رده سنی 10 تا 12 سال: فاطمه طباطبایی، پارمیدا مردانیان، هانیه سیدصبور

رده سنی بالای 12 سال: فائزه امینی، فاطمه بنی حسن، زهرا حدادبی و سارا خداجویان

صالحی در ادامه با اشاره به فعال بودن ورزشکاران اسیکت باز در چند رشته مختلف بیان داشت: رشته های متعدد و ورزشکاران پرتعداد فعال در هیئت اسکیت استان قم هر کدام در مسیر موفقیت در این رشته ورزشی انتظاراتی از هیئت اسکیت دارند که از آنها خواسته شده حتما این انتظارات را با ما در میان بگذارند تا در حد توان آن را برآورده کنیم.

نایب رئیس هیئت اسکیت استان قم بیان داشت: هیئت اسکیت به سبب برخورداری از رشته های مختلف نوجوانان، جوانان، امیدها و ورزشکاران بزرگسال زیادی را در دل خود جای داده است و با همت و تلاشی که سرلوحه کار هیئت است به زودی یکی از هیئت های موفق ورزش قم در کشور می شویم.

